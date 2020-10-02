「花木蘭」穿夏姿 征戰巴黎時裝周

以東方文化為核心的夏姿．陳SHIATZY CHEN將於下周在巴黎時裝周以線上影片方式，發表2021「圓旅」系列，以時裝來描繪傳奇女性人物花木蘭，將她勇敢堅定的形象、精神做為服裝靈感元素。

因新冠肺炎疫情未見消解，夏姿以線上發佈的方式加入官方時程，於巴黎時間10月5日18時、台灣時間10月5日晚上12點，在夏姿品牌官網、各社群平台官方帳號，以及法國高級訂製和時尚聯合會官方網站（https://fhcm.paris/en/）發表夏姿春夏時裝新系列，也邀請觀眾一起踏上花木蘭的旅程。

《木蘭詩》中的花木蘭，因代父出征的孝心與勇敢堅毅，而成為文字記載中的巾幗女英雄，夏姿本次邀請在馬來西亞出生、於台灣走紅的攝影師鍾靈（ZHONG LIN）合作，在國寶級噴畫大師李錫堅繪製的巨型場景中，將花木蘭的生命旅程表現得栩栩如生，也增加了怪誕的迷離神話美感，從出征、迷失在蒼穹中的沙丘，到跋山涉水歸返，藉著服裝的刺繡、剪裁來傳達女英雄的傳說。