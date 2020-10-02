Air Jordan XXXV鞋搭載創新科技 NBA球星掛保證的好穿

Air Jordan XXXV鞋，絕對是今年潮流界的重要關鍵字，一曝光就受到各界矚目，尤其是搭載了升級版的Eclipse Plate中底科技、氣墊配置，讓NBA球星Kia Nurse、Jayson Tatum和八村壘都忍不住為其背書。

Jordan Brand透露與上一代鞋款相比，Air Jordan XXXV鞋所搭載的Eclipse Plate 2.0中底，讓招牌的Zoom Air氣墊發揮得更好，為運動員的雙腳提供有效的能量回饋。輕量化依舊是本次設計的核心理念，並優化了橫向支撐的穩定性。另外，Eclipse Plate 2.0在其中形成的凹槽，使氣墊有足夠的延展和壓縮空間，同時，Air Jordan XXXIV鞋後腳掌所搭載六角形的Zoom Air氣墊也在新一代中升級為更大尺寸的Zoom Air可見式氣墊，能提供更靈敏的反應速度，也為運動員的切入、突破和彈跳等動作帶來更好的回彈體驗。

Air Jordan XXXV鞋的鞋面由Flightwire科技加持，這是Jordan Brand在傳統Flywire科技上注入品牌DNA後，兼顧輕量與包覆性的全新呈現。隱藏在Flightwire之下的Kurim加固結構，為運動員帶來多一層的穩定支撐。而外觀的靈感部分源於Air Jordan V的鞋舌與鞋後跟側邊，並反應市場期待將麂皮運用全新的Air Jordan XXXV中，加上其他手工製作方式，既有奢華的質感，又能保持極佳的實戰性能。因此，Kia Nurse、Jayson Tatum和八村壘等球星，在試穿過後，都對Air Jordan XXXV鞋的舒適、輕巧，足夠的支撐性，讚不絕口。

Air Jordan XXXV DNA鞋向Air Jordan V經典的Fire Red配色致敬，承襲了戰鬥機的設計靈感以及屬於90年代的美學語言。圖／NIKE提供

Air Jordan XXXV Bayou Boys鞋為球星Zion Williamson專屬打造，配色象徵著自然和人文共同造就了紐奧良城市的韌性。圖／NIKE提供