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Air Jordan XXXV鞋搭載創新科技 NBA球星掛保證的好穿

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
NBA球星八村壘表示「Air Jordan XXXV絕對是一款極具創新性的力作。我喜歡這款鞋對腳踝的包覆性，並且十分舒服」。圖／NIKE提供
NBA球星八村壘表示「Air Jordan XXXV絕對是一款極具創新性的力作。我喜歡這款鞋對腳踝的包覆性，並且十分舒服」。圖／NIKE提供

Air Jordan XXXV鞋，絕對是今年潮流界的重要關鍵字，一曝光就受到各界矚目，尤其是搭載了升級版的Eclipse Plate中底科技、氣墊配置，讓NBA球星Kia Nurse、Jayson Tatum和八村壘都忍不住為其背書。

Jordan Brand透露與上一代鞋款相比，Air Jordan XXXV鞋所搭載的Eclipse Plate 2.0中底，讓招牌的Zoom Air氣墊發揮得更好，為運動員的雙腳提供有效的能量回饋。輕量化依舊是本次設計的核心理念，並優化了橫向支撐的穩定性。另外，Eclipse Plate 2.0在其中形成的凹槽，使氣墊有足夠的延展和壓縮空間，同時，Air Jordan XXXIV鞋後腳掌所搭載六角形的Zoom Air氣墊也在新一代中升級為更大尺寸的Zoom Air可見式氣墊，能提供更靈敏的反應速度，也為運動員的切入、突破和彈跳等動作帶來更好的回彈體驗。

Air Jordan XXXV鞋的鞋面由Flightwire科技加持，這是Jordan Brand在傳統Flywire科技上注入品牌DNA後，兼顧輕量與包覆性的全新呈現。隱藏在Flightwire之下的Kurim加固結構，為運動員帶來多一層的穩定支撐。而外觀的靈感部分源於Air Jordan V的鞋舌與鞋後跟側邊，並反應市場期待將麂皮運用全新的Air Jordan XXXV中，加上其他手工製作方式，既有奢華的質感，又能保持極佳的實戰性能。因此，Kia Nurse、Jayson Tatum和八村壘等球星，在試穿過後，都對Air Jordan XXXV鞋的舒適、輕巧，足夠的支撐性，讚不絕口。

Air Jordan XXXV DNA鞋向Air Jordan V經典的Fire Red配色致敬，承襲了戰鬥機的設計靈感以及屬於90年代的美學語言。圖／NIKE提供
Air Jordan XXXV DNA鞋向Air Jordan V經典的Fire Red配色致敬，承襲了戰鬥機的設計靈感以及屬於90年代的美學語言。圖／NIKE提供

Air Jordan XXXV Bayou Boys鞋為球星Zion Williamson專屬打造，配色象徵著自然和人文共同造就了紐奧良城市的韌性。圖／NIKE提供
Air Jordan XXXV Bayou Boys鞋為球星Zion Williamson專屬打造，配色象徵著自然和人文共同造就了紐奧良城市的韌性。圖／NIKE提供

Air Jordan XXXV Morpho鞋，配色靈感源於閃蝶美麗的藍綠色身影，絢麗的雙翼斑斕奪目象徵著運動員靈活多變的球風。圖／NIKE提供
Air Jordan XXXV Morpho鞋，配色靈感源於閃蝶美麗的藍綠色身影，絢麗的雙翼斑斕奪目象徵著運動員靈活多變的球風。圖／NIKE提供

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