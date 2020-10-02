全國電子首間「智能3C家電概念店」進駐誠品生活板橋店
全國電子展店計畫推陳出新，第二個通路品牌Digital City推出至今近3年半，已於全台拓展21家服務據點，全新型態的「智能3C家電概念店」首間門市也正式進駐誠品生活板橋店，占地近80坪的空間集結生活時尚智能家電、遊戲機等娛樂3C商品，即日起至10月20日全國電子板橋誠品門市推出開幕限定優惠，包括象印ONE TOUCH保溫杯（480ml）5折特價699元、LENOVO IdeaPad S145超值輕薄筆電64折特價6,990元等，優惠商品售完為止。
全國電子板橋誠品門市開幕慶期間，家電消費滿5,000元送全國電子600元折價券（冷氣、除濕機、空氣清淨機不累送，部分品牌商品除外）；筆電、桌電、平板消費滿10,000元送全國電子500元折價券；資通訊周邊耗材可享9折。
全國電子Digital City也將於10月中旬搶進台北都會蛋黃區，Digital City光復南店將於10月16日開幕，Digital City桃園環北店則將於10月17日登場，今年底Digital City品牌總門市數預計將達到25家門市。
入秋之後衣物、寢具換季，洗脫烘洗衣機或具備高溫殺菌需求的洗衣機需求最高，全國電子即日起推出洗衣機78折起優惠，指定機種洗衣機加碼送市價12,800元的MONCROSS OF SWISS橘鈦大團圓不沾鍋組，買限定機種洗衣機上網登錄再送西堤餐券兩張。
此外，買LG品牌指定機種冰箱或洗衣機上全國電子官網登錄還能抽百萬家電，共將抽出LG TWINWASH雙能洗洗衣機1名、LG CordZero ThinQ A9 K系列濕拖無線吸塵器13名、LG PuriCare 360度空氣清淨機寵物功能增加版12名、LG PuriCare WiFi變頻除濕機（16公升）15名等大獎，獎品總市價超過100萬元。
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