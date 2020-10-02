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打破框架！YSL推首款不分男女的自由不羈淡香精馥郁版
傳統香水分為男香、女香，這界限也被打破了！YSL在今年初推出自由不羈淡香精，強調女人愛自由的帥氣性感，9月又將上市「YSL自由不羈淡香精馥郁版」，徹底打破男女香的框架，強調不分性別，對於愛，每個人都要自由。
要如何結合男女香味呢？YSL自由不羈淡香精馥郁版中，將柔美的花朵香，加入了煙燻的氣息，以性感的蘭花、盛開橙花與琥珀香味相互結合，並以經典的龍涎香鋪陳出香氣，以陽剛與柔美的對比，新添加男香中常見有著大地氣息的香根草，營造出煙燻氛圍，透過這樣的衝突，打造出自由不羈淡香精馥郁版。
在瓶身上，也有巧思，YSL Logo被翻玩成橫式，成為瓶身上的重點視覺，瓶頸以金絲項鍊環繞，搭配金色的香水，充滿華麗感，不對稱著瓶蓋，更能看出隨興感。
YSL自由不羈淡香精馥郁版邀來女星杜娃・黎波拍攝代言，她穿上俐落的黑色煙管褲裝，背後燃燒的L-I-B-R-E字母，鼓勵大家勇敢自由，追逐自己所愛。
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