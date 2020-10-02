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Podcast正夯！三創生活園區推薦實用麥克風、降噪耳機

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
三創生活5樓的「滿三得My sound」在櫃位陳設了直播專區，提供各種品牌的麥克風及錄音室用專業型監聽耳機體驗。圖／三創提供
三創生活5樓的「滿三得My sound」在櫃位陳設了直播專區，提供各種品牌的麥克風及錄音室用專業型監聽耳機體驗。圖／三創提供

Podcast創作者正快速起飛，什麼話題都能聊，擄獲大批聽眾的心，對於不擅長在鏡頭前露臉做Youtuber的人來說，Podcast開創了另一片天。三創生活5樓的「滿三得My sound」觀察，自2020年中開始Podcast創造者成長約20～30%，因此特別在櫃位陳設了直播專區，包含各種品牌的麥克風及錄音室用專業型監聽耳機，如果想要選購直播設備卻不知道如何下手，建議可帶著自己的筆記型電腦到現場體驗每款麥克風的收音效果，找到最適合的創作器材。

「滿三得My sound」首推鐵三角ATR2100X-USB心型動圈式USB/XLR麥克風、鐵三角ATR2500X-USB心形指向性電容式USB麥克風，動圈式的麥克風收音範圍比較小，適合單人錄製聲音，但轉頭或移動時收音效果可能會受到影響；電容式的麥克風靈敏度與收音廣度較高，但也容易收入環境中的雜音，需要比較安靜的錄製環境，心型指向性收音則可減少側面及後面的雜音。如果想要更進階，可以考慮鐵三角AT2020USB+心型指向電容式USB麥克風，支援16位元、44.1/48KHZ採樣頻率的高品質A/D，同時備有音量控制的耳機端子插孔，讓創作者可同步監聽麥克風訊號，個人工作室、現場錄音、配音等都相當適合。

另外「滿三得My sound」也推薦目前市場上廣受創作者歡迎的Blue系列，從小雪球、雪球、小雪怪、雪怪系列一應俱全，Blue系列最特別之處為自動模式的設定，包括基本會議、多人、樂器等不同選擇，小雪球、雪球及小雪怪的收音模式只有兩種，雪怪、雪怪X則提供4種模式，售價2,290～7,190元不等。

至於錄音用的專業型監聽耳機則首推鐵三角ATH-M系列，從入門款ATH-M30x到ATH-M70x系列，可滿足不同的使用需求，ATH-M50系列還有特殊的限量版顏色。

三創生活5樓的「滿三得My sound」在櫃位陳設了直播專區，提供各種品牌的麥克風及錄音室用專業型監聽耳機體驗。圖／三創提供
三創生活5樓的「滿三得My sound」在櫃位陳設了直播專區，提供各種品牌的麥克風及錄音室用專業型監聽耳機體驗。圖／三創提供
三創生活5樓的「滿三得My sound」推薦多款錄音用的專業型監聽耳機。圖／三創提供
三創生活5樓的「滿三得My sound」推薦多款錄音用的專業型監聽耳機。圖／三創提供

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