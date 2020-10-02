快訊

川普確診陽性…怎麼辦？ 新冠肺炎中鏢後的選戰癱瘓與白宮混亂

飛沫可達4公尺！川普確診新冠肺炎 感染科醫：拜登危險了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

周年慶搶便宜！運動品牌推優惠組合 球鞋下殺6折、 服飾7折起

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
因應百貨周年慶，NIKE除了有服飾的折扣外，還祭出多款潮鞋直接下殺6折起，最高可省下2,000元。圖／NIKE提供
因應百貨周年慶，NIKE除了有服飾的折扣外，還祭出多款潮鞋直接下殺6折起，最高可省下2,000元。圖／NIKE提供

各大百貨公司的周年慶陸續登場，熱愛運動潮流的人，也能同享促銷省荷包。adidas推出全館7折、鞋款75折的優惠，並有滿額贈送包款活動。而NIKE則是祭出多款潮鞋直接下殺6折起，最高可省下2,000元，添購新行頭最佳時刻。

時序進入微涼秋天，運動裝備也要跟著換季，adidas精選一系列汲取當紅時尚元素的早秋服飾、運動鞋及裝備，祭出全館商品有不同折扣。對於熱愛慢跑和核心訓練的女生，運動內衣是必備單品，不僅可以展露好身材也能同時提升運動表現。adidas為亞洲女性打造各種不同支撐強度的運動內衣，更於周年慶期間推出運動內衣單件8折、2件7折的優惠。同時，消費滿額更享有超值好禮，單筆達5,000元送經典三條線運動後背包；消費滿8,000元再加贈保暖舒適的adidas萬用毯，數量有限，送完為止。

單筆消費累積滿6,800元，就有機會得到Nike Sportswear Elemental背包。圖／NIKE提供
單筆消費累積滿6,800元，就有機會得到Nike Sportswear Elemental背包。圖／NIKE提供

而自即日起於信義區百貨商圈將提供多款NIKE與JORDAN BRAND精選單品優惠，像是AIR ZOOM DIVISION、REACT INFINITY RUN FK和JORDAN MARS 270 LOW鞋款，打出最低6折起的優惠，平均可省近1,500元。除了經典鞋款之外，更少不了能提升穿搭層次的亮點配件。也配合周年慶滿額活動，包括輕巧便利的Nike Tech腰包、Nike Sportswear Elemental背包以及百貨周年慶首五日限定JUST DO IT防水包，讓讓消費者在添購秋冬裝備的同時，也能以百搭配件創造個人風格。

adidas Logo運動內衣1,490元。圖／adidas提供
adidas Logo運動內衣1,490元。圖／adidas提供

JORDAN MARS 270 LOW鞋，原價5,400元，優惠價3,790元。圖／NIKE提供
JORDAN MARS 270 LOW鞋，原價5,400元，優惠價3,790元。圖／NIKE提供

adidas Outer Jacket連帽外套3,890元。圖／adidas提供
adidas Outer Jacket連帽外套3,890元。圖／adidas提供

NIKE AIR ZOOM DIVISION鞋，原價3,600元，優惠價2,160元。圖／NIKE提供
NIKE AIR ZOOM DIVISION鞋，原價3,600元，優惠價2,160元。圖／NIKE提供

周年慶 adidas 保暖

延伸閱讀

桃園站前周年慶開戰 新光三越全館滿3000送300

新光三越董座副董同台 穩定軍心

新光三越周年慶「不出國商機」發威激出購物人海

環球購物中心周年慶 祭出史上最高18％回饋

相關新聞

全國電子首間「智能3C家電概念店」進駐誠品生活板橋店

全國電子展店計畫推陳出新，第二個通路品牌Digital City推出至今近3年半，已於全台拓展21家服務據點，全新型態的...

Podcast正夯！三創生活園區推薦實用麥克風、降噪耳機

Podcast創作者正快速起飛，什麼話題都能聊，擄獲大批聽眾的心，對於不擅長在鏡頭前露臉做Youtuber的人來說，Po...

周年慶搶便宜！運動品牌推優惠組合 球鞋下殺6折、 服飾7折起

各大百貨公司的周年慶陸續登場，熱愛運動潮流的人，也能同享促銷省荷包。adidas推出全館7折、鞋款75折的優惠，並有滿額...

這不是開箱文 這是LOEWE時裝秀邀請卡的「拆」箱文

今天10/2傍晚就是LOEWE的2021春夏大秀，今年對「盒中世界」大感興趣的創意總監Jonathan Anderson...

玩轉秋季穿搭樂趣！BRISTON、OBAKU新表款緊扣流行

天氣漸涼，又是換季時刻，不只服裝要更換成能略帶保暖功能的款式，腕上的配件也該調整了。流行腕表品牌BRISTON緊扣秋冬流...

手殘女也能變身BLACKPINK！ 從換髮色開始，泡泡染正夯

許多人心中的夯團之一當屬BLACKPINK，但更多女孩羨慕BLACKPINK團員可以一直變化髮色，每次上髮廊染髮，又讓荷...

姊姊妹妹戴起來！丹麥輕奢品牌OBAKU夢幻親民好入手

痛苦會過去、美麗總會留下，人生雖然有時不美麗、但自己的心情可以很可愛。丹麥輕時尚腕表OBAKU近期推出以大自然動植物為靈...

桃園站前周年慶開戰 新光三越全館滿3000送300

疫情趨緩，各大百貨搶攻商機不約而同提前推出周年慶活動，新光三越桃園站前店第13周年慶中秋連假開跑至25日，首波全館單筆滿...

連假去哪兒？信義幹線Bar Hopping 微醺十月跑起來！

時序邁入中秋，微醺的心情正洋溢。雖然原本品飲客熱愛的「Bar Surfing」活動因疫情暫緩取消，但另一場屬於台北質感夜生活的嘉年華甫於10月1日開跑。

林俊傑、陳立農、王俊凱秋日穿搭 優質男友趕快學起來

有著輕旅行氣息的秋天終於來了，男星們的日常穿搭在休閒中也呈現自我品味，例如王俊凱身穿Berluti米色軍裝風系列，兼容男...

旅宿業台灣之光 東京DOMO HOTEL奪世界設計獎

由國發基金投資的DOMO旅宿集團旗下新宿DOMO HOTEL今獲頒設計界的奧斯卡、世界四大設計獎之一的Good Desi...

新光三越周年慶「不出國商機」發威激出購物人海

今年十月中秋、國慶兩大連假助攻百貨周年慶，加上「不出國商機」發酵，正式引爆第四季消費力。今天新光三越首波6店周年慶正逢連...

熱門新聞

超壯觀！桃園中壢萬人封街烤肉 連帳篷都上陣

國5一整天沒塞 用路人順順開車上路驚訝：車都去哪裡了

台中市中秋連假頭一天 交流道及風景區交通順暢

尷尬！他烤肉收食材費怕被嫌小氣 卻被網友起底月收17萬

中秋烤肉是陋習？他指「上不了檯面」 網友掀論戰

少子化問題雪上加霜 我國嬰兒死亡率在世界也名列前茅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。