周年慶搶便宜！運動品牌推優惠組合 球鞋下殺6折、 服飾7折起

各大百貨公司的周年慶陸續登場，熱愛運動潮流的人，也能同享促銷省荷包。adidas推出全館7折、鞋款75折的優惠，並有滿額贈送包款活動。而NIKE則是祭出多款潮鞋直接下殺6折起，最高可省下2,000元，添購新行頭最佳時刻。

時序進入微涼秋天，運動裝備也要跟著換季，adidas精選一系列汲取當紅時尚元素的早秋服飾、運動鞋及裝備，祭出全館商品有不同折扣。對於熱愛慢跑和核心訓練的女生，運動內衣是必備單品，不僅可以展露好身材也能同時提升運動表現。adidas為亞洲女性打造各種不同支撐強度的運動內衣，更於周年慶期間推出運動內衣單件8折、2件7折的優惠。同時，消費滿額更享有超值好禮，單筆達5,000元送經典三條線運動後背包；消費滿8,000元再加贈保暖舒適的adidas萬用毯，數量有限，送完為止。

單筆消費累積滿6,800元，就有機會得到Nike Sportswear Elemental背包。圖／NIKE提供

而自即日起於信義區百貨商圈將提供多款NIKE與JORDAN BRAND精選單品優惠，像是AIR ZOOM DIVISION、REACT INFINITY RUN FK和JORDAN MARS 270 LOW鞋款，打出最低6折起的優惠，平均可省近1,500元。除了經典鞋款之外，更少不了能提升穿搭層次的亮點配件。也配合周年慶滿額活動，包括輕巧便利的Nike Tech腰包、Nike Sportswear Elemental背包以及百貨周年慶首五日限定JUST DO IT防水包，讓讓消費者在添購秋冬裝備的同時，也能以百搭配件創造個人風格。

adidas Logo運動內衣1,490元。圖／adidas提供

JORDAN MARS 270 LOW鞋，原價5,400元，優惠價3,790元。圖／NIKE提供

adidas Outer Jacket連帽外套3,890元。圖／adidas提供