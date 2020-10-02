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這不是開箱文 這是LOEWE時裝秀邀請卡的「拆」箱文

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
盒內附有樂譜、目錄、香氛陶瓷、糨糊等等。記者楊詩涵／攝影
盒內附有樂譜、目錄、香氛陶瓷、糨糊等等。記者楊詩涵／攝影

今天10/2傍晚就是LOEWE的2021春夏大秀，今年對「盒中世界」大感興趣的創意總監Jonathan Anderson，繼2021春夏男裝的「盒中時裝展（Show-in-a-Box）」之後，2021春夏女裝以「牆上時裝秀（Show-on-the-Wall）」為主題，寄給將在線上看秀的嘉賓好～大～的一張98x69公分的邀請卡，這真的不是開箱、而是拆箱了！

箱內的壁紙是來自藝術家Anthea Hamilton的設計，「邀請卡」套組包括剪刀、糨糊、壁刷及一卷有26個造型剪裁的捲筒，可將壁紙黏貼於牆上，另外還附上LOEWE的工具袋。LOEWE 2021春夏大秀將於將於台灣時間10月2日下午5：30由創意總監Jonathan Anderson於LOEWE官網線上展示。

綠色目錄翻開來是燈箱尺寸的形象圖海報們。記者楊詩涵／攝影
綠色目錄翻開來是燈箱尺寸的形象圖海報們。記者楊詩涵／攝影
甜菜根香氛陶瓷。記者楊詩涵／攝影
甜菜根香氛陶瓷。記者楊詩涵／攝影
打開邀請卡。記者楊詩涵／攝影
打開邀請卡。記者楊詩涵／攝影
目錄與樂譜。記者楊詩涵／攝影
目錄與樂譜。記者楊詩涵／攝影
LOEWE 2021春夏女裝秀將於台灣時間10月2日傍晚登場。記者楊詩涵／攝影
LOEWE 2021春夏女裝秀將於台灣時間10月2日傍晚登場。記者楊詩涵／攝影
LOEWE的2021春夏大秀98x69公分「邀請卡」是沉甸甸的一整盒，呼應「牆上時裝秀（Show-on-the-Wall）」。記者楊詩涵／攝影
LOEWE的2021春夏大秀98x69公分「邀請卡」是沉甸甸的一整盒，呼應「牆上時裝秀（Show-on-the-Wall）」。記者楊詩涵／攝影
盒內附有工具袋、剪刀、香氛陶瓷、Anthea Hamilton設計的26張壁紙等等。記者楊詩涵／攝影
盒內附有工具袋、剪刀、香氛陶瓷、Anthea Hamilton設計的26張壁紙等等。記者楊詩涵／攝影

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