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這不是開箱文 這是LOEWE時裝秀邀請卡的「拆」箱文
今天10/2傍晚就是LOEWE的2021春夏大秀，今年對「盒中世界」大感興趣的創意總監Jonathan Anderson，繼2021春夏男裝的「盒中時裝展（Show-in-a-Box）」之後，2021春夏女裝以「牆上時裝秀（Show-on-the-Wall）」為主題，寄給將在線上看秀的嘉賓好～大～的一張98x69公分的邀請卡，這真的不是開箱、而是拆箱了！
箱內的壁紙是來自藝術家Anthea Hamilton的設計，「邀請卡」套組包括剪刀、糨糊、壁刷及一卷有26個造型剪裁的捲筒，可將壁紙黏貼於牆上，另外還附上LOEWE的工具袋。LOEWE 2021春夏大秀將於將於台灣時間10月2日下午5：30由創意總監Jonathan Anderson於LOEWE官網線上展示。
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