玩轉秋季穿搭樂趣！BRISTON、OBAKU新表款緊扣流行

天氣漸涼，又是換季時刻，不只服裝要更換成能略帶保暖功能的款式，腕上的配件也該調整了。圖／麥迪威、昊鋒時計選品提供

天氣漸涼，又是換季時刻，不只服裝要更換成能略帶保暖功能的款式，腕上的配件也該調整了。流行腕表品牌BRISTON緊扣秋冬流行元素，以經典款式搭配不同風格表帶，搭配出個人特色。而OBAKU仍從大自然取材，運用花朵、昆蟲以及溫暖的色調，呈現想抓住夏天尾巴的情懷。

今年秋冬不管是格紋英倫風或是率性線條風都能夠成為流行焦點，因此BRISTON讓CLUBMASTER CLASSIC計時碼表，換上百變的條紋表帶襯托個人的時尚態度。帶有復古感的綠、紅、黑配色，抑或是紅、白相間呈現運動感的條紋表帶都能搭配出不同的造型。而今年備受歡迎的紫色，到了秋天也仍舊有高人氣，BRISTON也同樣以CLUBMASTER CLASSIC計時碼表為基礎，推出搭載有如色票般，深淺不一的紫色尼龍表帶，讓人眼睛為一亮。

腕表品牌OBAKU則延續以大自然為元素，在萬物中找尋靈感的概念，推出「Strand海之星」系列表款。圖／昊鋒時計選品提供

北歐的時尚腕表品牌OBAKU則延續，以大自然為元素，在萬物中找尋靈感的概念，推出「Strand海之星」系列表款。共有三大自然款式，分別是花語、蝴蝶與蜻蜓，以溫暖的色調搭配若隱若現的珍珠母貝面盤，隱喻著北半球夏天沙灘上歡樂無限的青春氣息，以及風格潮流往往如細沙般稍縱即逝的特性。全系列腕表接採用米蘭編織鍊帶，搭配黑、不鏽鋼或是鍍上玫瑰金的表殼，帶出些許的知性。

OBAKU Strand蝴蝶系列腕表2,560元。圖／昊鋒時計選品提供

BRISTON CLUBMASTER CLASSIC計時碼表12,000元。圖／麥迪威提供

BRISTON CLUBMASTER CLASSIC計時碼表12,000元。圖／麥迪威提供

OBAKU Strand榮耀系列腕表2,950元。圖／昊鋒時計選品提供