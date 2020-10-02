手殘女也能變身BLACKPINK！ 從換髮色開始，泡泡染正夯

許多人心中的夯團之一當屬BLACKPINK，但更多女孩羨慕BLACKPINK團員可以一直變化髮色，每次上髮廊染髮，又讓荷包大失血，但自己染髮又是大考驗，但BLACKPINK這回代言魅尚萱Hello Bubble泡沫染髮劑，要讓手殘女也能輕鬆換髮色，全新的Neon Paradise系列上市，可以搶先換上Jennie最愛的夜幕綠，也可選Jisoo的星空藍。另也首度推出泡沫褪色染髮劑，可以讓髮色變淡，更容易上色。

BLACKPINK一直走在時尚潮流尖端，想要改變造型，最快方式就是改變髮色，最適合亞洲女孩的潮流髮色首推夜幕綠、星空藍，Jennie示範的夜幕綠，適合個性女孩，晚上與陽光下，看起來髮色也有差異，給人一種神秘感；Jisoo的星空藍可以顯白，適合柔美系女孩，而且顏色不過於顯眼。

想更有變化的人，則可以學楊丞琳、Jennie的分區染髮，使用魅尚萱新推出的褪色泡沫染髮劑，只要像洗髮一樣，將染劑混合入瓶中，按壓出泡泡抹在頭髮上，就能把頭髮染成淺色，而不是漂髮來傷髮質，使用2～3天後，再上其它顏色即可。

分區染髮則是在不同部位的頭髮，上不同髮色，如Jennie的瀏海染，前半部使用褪色染髮劑，後半部用染上其他色，或是像是楊丞琳，在頭髮內層使用褪色染髮劑，讓頭髮顏色變化更多元。