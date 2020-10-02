姊姊妹妹戴起來！丹麥輕奢品牌OBAKU夢幻親民好入手

痛苦會過去、美麗總會留下，人生雖然有時不美麗、但自己的心情可以很可愛。丹麥輕時尚腕表OBAKU近期推出以大自然動植物為靈感的輕奢腕表Strand，搶攻平價市場、並鎖定小資女與年輕上班族。

擁有飽和色彩的「Strand-海之星」系列腕表，共有三大自然主題，將花語、蝴蝶和蜻蜓輕巧入設計。「Strand海之星」在丹麥語中為「沙灘」之意，令人聯想到北半球夏天沙灘的歡樂氣息。35毫米的圓形表殼時髦而代設計感，並搭配精鋼編織表帶與石英機芯，價格自1,850元至2,560元不等，不傷荷包也能輕鬆享奢。