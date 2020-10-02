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姊姊妹妹戴起來！丹麥輕奢品牌OBAKU夢幻親民好入手
痛苦會過去、美麗總會留下，人生雖然有時不美麗、但自己的心情可以很可愛。丹麥輕時尚腕表OBAKU近期推出以大自然動植物為靈感的輕奢腕表Strand，搶攻平價市場、並鎖定小資女與年輕上班族。
擁有飽和色彩的「Strand-海之星」系列腕表，共有三大自然主題，將花語、蝴蝶和蜻蜓輕巧入設計。「Strand海之星」在丹麥語中為「沙灘」之意，令人聯想到北半球夏天沙灘的歡樂氣息。35毫米的圓形表殼時髦而代設計感，並搭配精鋼編織表帶與石英機芯，價格自1,850元至2,560元不等，不傷荷包也能輕鬆享奢。
想要擁有更多設計感？22STUDIO新款「分隔水泥表」的「分區式表盤設計（sector dial）」從一次世界大戰中得到啟發，當時軍人為了精確得到時間資訊，將懷表改裝為手表配戴，內外同心圓的不同刻度，正能快速辨讀時間。共有石英機芯、機械機芯不同版本，機械版本並有時分秒三針、GMT兩地時間兩種不同功能。先前曾在嘖嘖募資平台，現已上市正式販售。石英款約為6,800元至7,800元不等，機械三針款則約18,800元起。
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