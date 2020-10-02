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桃園站前周年慶開戰 新光三越全館滿3000送300

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
新光三越桃園站前店第13周年慶即日起開跑至25日，首波全館單筆滿3千元送3百元新光三越電子贈品禮券，優惠不少。記者張裕珍／攝影
新光三越桃園站前店第13周年慶即日起開跑至25日，首波全館單筆滿3千元送3百元新光三越電子贈品禮券，優惠不少。記者張裕珍／攝影

疫情趨緩，各大百貨搶攻商機不約而同提前推出周年慶活動，新光三越桃園站前店第13周年慶中秋連假開跑至25日，首波全館單筆滿3千元送3百元新光三越電子贈品禮券，化妝品單筆滿2千元送200元禮券，搭配聯名卡再加碼最高14%優惠；使用skm pay線上購買指定商品，還有機會把YAMAHA機車騎回家，要搶便宜就趁這一波。

新光三越桃園站前店周年慶昨天開跑，強調一站式滿足所有消費需求，除了全館與化妝品區單筆消費滿額贈，在大家電、法雅客與[i]Store區也有滿額優惠，首7日還加碼持新光三越貴賓卡或APP會員，再獨享消費滿1萬元送1千元新光三越電子贈品禮券。

除超值優惠禮券回饋，精打細算的消費者也別忘了指定銀行回饋，額外刷12大指定銀行可再享禮券回饋，昨起至今天持新光三越skm pay刷指定銀行卡消費滿15萬，還可以把知名品牌吹風機、空氣清淨機帶回家，還有各式各樣滿額限定好禮，錯過可惜。

歡慶桃園站前店13周年慶，首4日碰上中秋連假安排一連串街頭表演，MAGIC魔術秀、雜耍特技秀、氣球互動接力在站前表演，看完秀還有精彩的樂團表演，雙十國慶連假依舊安排有多場機採演出，17至18日則邀來日式美食餐車進駐，豐富大家味蕾。

新光三越桃園站前店即日起至14日還推出桃園市民的限定優惠，桃園市民卡友使用skm pay消費滿1000元，加碼獲贈龜甲萬本釀醬油，B1還巧思打造桃園吉祥物「ㄚ桃」、「園哥」的辦公室，將一路展到12月底，歡迎大小朋友逛周年慶順道來打卡。

桃園站前店也趁周年慶設計多項獨家特惠組合，有保養彩妝組合，還有家電買機送機等好康，另今年新光三越周年慶也與超人氣的寶可夢聯名合作，有機會就可拿到超可愛的聯名好禮，明天（3日）也將邀來2隻超卡哇伊的皮卡丘人偶到店面大家互動。

新光三越桃園站前店第13周年慶即日起開跑至25日。記者張裕珍／攝影
新光三越桃園站前店第13周年慶即日起開跑至25日。記者張裕珍／攝影
新光三越桃園站前店第13周年慶即日起開跑至25日，首波全館單筆滿3千元送3百元新光三越電子贈品禮券，優惠不少。記者張裕珍／攝影
新光三越桃園站前店第13周年慶即日起開跑至25日，首波全館單筆滿3千元送3百元新光三越電子贈品禮券，優惠不少。記者張裕珍／攝影

周年慶

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