連假去哪兒？信義幹線Bar Hopping 微醺十月跑起來！

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
Bar PUN創作的「Miss PUN」調酒，顧名思義，由風味、視覺，專為女性打造。圖 / 信義幹線提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
Bar PUN創作的「Miss PUN」調酒，顧名思義，由風味、視覺，專為女性打造。圖 / 信義幹線提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

時序邁入中秋，微醺的心情正洋溢。雖然原本品飲客熱愛的「Bar Surfing」活動因疫情暫緩取消，但另一場屬於台北質感夜生活的嘉年華甫於10月1日開跑。同一條信義幹道上，東從基隆路口起、西至復興南路口捷運大安站約兩公里長的距離，由酒單發想、空間設計、氣氛感受全數迥異的八間專業酒吧大串連，催生出一場微醺的「信義幹線Bar Hopping」活動，透過期間限定調酒與賓果活動，為仲秋的金色十月，添增以微醺逸趣。

活動發想舵手的「PUN」隱身巷弄內，強調大都會菁英的摩登夜生活風格，「PUN」是以台語的「香」字為靈感，既有蜜「蜂」、也有「香」氣的隱射。藏於文昌街以琴酒知名的「Sidebar」，第三季酒單更以影音串流平台Netflix為靈感、推出網路酒單「Sideflix」。小巧、美式風格的「Digout」則讓人坦率流露真性情、歡樂直走。

將本地獨立樂團融入酒單設計的「RON Xinyi」原本位於士林，插旗信義區之後也成人氣名所，此外更有以清酒為訴求、帶有日系文青質感的「丘香」，簡約內斂已經很迷人的「無向」，維持日式經典風格的「隱城．小城外」，與以茶風味調酒搭配超美型櫻花場景的「Bar Weekend」共八間酒吧，八間店家再各自推出三杯期間限定特調，串連起為期31天至10月底的活動。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

所以24杯調酒有哪些美味之選？可在Digout點到的「台灣利特」，與Super Junior的「利特」完全沒有關係！調酒師Wayne以經典調酒「瑪格利特」為發想，重新調製成台灣風味、因而得名「台灣利特」；以清酒為號召的「丘香」則有一杯「醇在咖啡」，頂部白色並非鮮奶油而是慕斯，以鐵觀音茶糖製成並以極辛口調性的清酒「自然香」為基底，並搭配些許日本咖啡利口酒，帶來咖啡的酸度與苦，尾韻則有草本與焦糖的清甜氣息；「Grain」則由「無向」的調酒師高永霈所創作，他以部落釀造的小米酒加上麝香白蘭地，以極簡、容易理解的方式喝到小米酒原味，同時呼應穀物（grain）的命題主軸。

整個十月活動期間，八間店家再推出特製成捷運悠遊卡尺寸、四種不同排列組合的「賓果」集點卡。扣除掉正中央原點正好24點，每飲用一杯期間限定特調便可蓋上一點，如在單一店家一次點滿三杯特調、便能直接擁有「信義幹線」的Logo pin紀念禮，小巧可愛。參與活動者可向店家要求蓋上「轉運章」，同一日抵達下一間活動酒吧時，可「轉運章」向索取免費shot一杯。

同時每連成一條、兩條、三條、四條、五條直線，則另可兌換活動限定、由pinkoi提供的精美禮物，禮物品項則將在10月7日公布於「信義幹線」臉書活動專頁中，同時主辦方Bar PUN與信義幹線活動召集人仍保有最後活動解釋權利。整個十月，信義路四段就是你的練跑場。好信義幹線、不跑一下？

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

以威士忌杯承裝的「白柚山林」，清澈、美型，可於Bar Weekend點用。圖 / 信義幹線提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
以威士忌杯承裝的「白柚山林」，清澈、美型，可於Bar Weekend點用。圖 / 信義幹線提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
有超美型櫻花背景的Bar Weekend，茶風味調酒變化多端。圖 / 信義幹線提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
有超美型櫻花背景的Bar Weekend，茶風味調酒變化多端。圖 / 信義幹線提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
藏身文昌街內的「Sidebar」訴求琴酒專業。第三季酒單再以Netflix為靈感，帶來意料不到的創意風味。圖 / 信義幹線提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
藏身文昌街內的「Sidebar」訴求琴酒專業。第三季酒單再以Netflix為靈感，帶來意料不到的創意風味。圖 / 信義幹線提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
帶有日系質青質感的「丘香」，磨石子吧台、水晶球、復古吊燈和沙發，讓空間在品飲外帶來放鬆、悠閒的迷人氣氛。圖 / 信義幹線提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
帶有日系質青質感的「丘香」，磨石子吧台、水晶球、復古吊燈和沙發，讓空間在品飲外帶來放鬆、悠閒的迷人氣氛。圖 / 信義幹線提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
原木吧台、空間小巧的「Digout」，牆面上的小鏟子，是心理系畢業的調酒師Wayne的巧妙暗示。圖 / 信義幹線提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
原木吧台、空間小巧的「Digout」，牆面上的小鏟子，是心理系畢業的調酒師Wayne的巧妙暗示。圖 / 信義幹線提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
「小城外。隱城」帶來的期間限定特調，使用了靜岡抹茶、蘋果白蘭地與赤小豆為成分。圖 / 信義幹線提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
「小城外。隱城」帶來的期間限定特調，使用了靜岡抹茶、蘋果白蘭地與赤小豆為成分。圖 / 信義幹線提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
「台灣利特」脫胎自經典調酒「瑪格麗特」，是「Digout」為「信義幹線」活動推出的期間特調。圖 / 信義幹線提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
「台灣利特」脫胎自經典調酒「瑪格麗特」，是「Digout」為「信義幹線」活動推出的期間特調。圖 / 信義幹線提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
鄰近捷運信義安和站的「無向（Bar Without）」，簡約取向的裝潢一如調酒，清爽俐落。圖 / 信義幹線提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
鄰近捷運信義安和站的「無向（Bar Without）」，簡約取向的裝潢一如調酒，清爽俐落。圖 / 信義幹線提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
隱藏於巷弄內的Bar PUN，店名從台語的「香」為靈感，同時有「香」氣與蜜「蜂」的聯想，Speakeasy的形式，開幕後人氣火速竄升。圖 / 信義幹線提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
隱藏於巷弄內的Bar PUN，店名從台語的「香」為靈感，同時有「香」氣與蜜「蜂」的聯想，Speakeasy的形式，開幕後人氣火速竄升。圖 / 信義幹線提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
「無向」特調的「Grain」，使用部落製造的小米酒，搭配麝香白蘭地，簡單、容易理解而美味。圖 / 信義幹線提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
「無向」特調的「Grain」，使用部落製造的小米酒，搭配麝香白蘭地，簡單、容易理解而美味。圖 / 信義幹線提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
由「丘香」調製的「醇在咖啡」，以清酒「自然香」為基底，杯面白色慕斯則由鐵觀音茶糖製成。圖 / 信義幹線提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
由「丘香」調製的「醇在咖啡」，以清酒「自然香」為基底，杯面白色慕斯則由鐵觀音茶糖製成。圖 / 信義幹線提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
包含八間專業酒吧串連的「信義幹線」活動，已從昨日10月1日起，於Bar PUN舉辦開幕派對。記者釋俊哲 / 攝影。
包含八間專業酒吧串連的「信義幹線」活動，已從昨日10月1日起，於Bar PUN舉辦開幕派對。記者釋俊哲 / 攝影。

咖啡 酒駕 捷運

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