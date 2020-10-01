林俊傑、陳立農、王俊凱秋日穿搭 優質男友趕快學起來

有著輕旅行氣息的秋天終於來了，男星們的日常穿搭在休閒中也呈現自我品味，例如王俊凱身穿Berluti米色軍裝風系列，兼容男孩氣與男人味；陳立農詮釋了RALPH LAUREN的紫標時裝，加乘Polo小熊帶來輕快活潑的風格；林俊傑則是穿了他的愛牌路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）早秋LV²系列，多張IG圖顯見他相當喜愛此限定聯名款。

早秋LV²是男裝藝術總監Virgil Abloh和Nigo攜手合作的獨立系列，平方是代表「一個數字的自我相乘、不同想法但能彼此共存的認知」，主要是以動物圖像結合路易威登經典的Damier或Monogram，源於五○年代在倫敦蘇活區俱樂部，受到美國搖滾樂影響而呈現的英國時尚風格，林俊傑身穿灰、藍色帥氣隨性的丹寧面料，呈現秋日悠閒時光。陳立農則是穿上RALPH LAUREN的Purple Label系列演繹Wonderland大陸版創刊號，格紋、亮眼的色彩呈現出視覺上的明亮愉快，可愛的Polo小熊更添年輕氣息。