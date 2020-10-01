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旅宿業台灣之光 東京DOMO HOTEL奪世界設計獎

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
東京東新宿DOMO HOTEL疫情期間為了節約開銷關閉夜間照明，竟意外接到新宿區觀光主管機關的關心電話，並主動表示可以給予電費的補助希望能持續點亮照明。圖／DoMo集團提供
東京東新宿DOMO HOTEL疫情期間為了節約開銷關閉夜間照明，竟意外接到新宿區觀光主管機關的關心電話，並主動表示可以給予電費的補助希望能持續點亮照明。圖／DoMo集團提供

由國發基金投資的DOMO旅宿集團旗下新宿DOMO HOTEL今獲頒設計界的奧斯卡、世界四大設計獎之一的Good Design Award，這也是該旅館繼繼2019年獲得日本SKY DESIGN AWARDS建築設計獎後，再度獲獎，成了旅宿業界的台灣之光。

台灣品牌DoMo旅宿集團旗下，東京東新宿DOMO HOTEL是由日本知名建築師伊東豊雄弟子，也是台中歌劇院監造的建築師佐野健太親自操刀，以清水模建築搭配216個網格外牆視覺設計。早已是東新宿明治大道上的地標建築，常吸引許多遊客會駐足拍照。

DoMo集團創辦人李奇嶽透露，疫情期間為了節約開銷關閉夜間照明，竟意外接到新宿區觀光主管機關的關心電話，並主動表示可以給予電費的補助希望能持續點亮照明。

佐野健太表示，在一個寬9.5米、深7.5米的基地上，設計9層樓的RC結構建築，困難度很高，考慮到建物的成本與初期設計時形狀有如塔樓，因此選擇採用最一般的鋼結構。而前方道路為主要幹道，交通繁忙的街道所產生的噪音和振動是不可以輕忽的環境要素，最後選擇RC牆式鋼性構架。

DOMO HOTEL建築最大亮點為216個網格拼成的外牆，佐野健太說，在面向主要街道的立面安裝由GRC（玻璃纖維混凝土）製成的遮陽板，作為旅館設施的外觀，能夠減少熱量和噪音的傳導。雖然整個遮陽板看起來像一個網格，但其實是由216個L形單元組成。

佐野健太表示，GRC單元有120種尺寸，每個單元都有預先設計間接照明用的燈溝，計算與其光滑的表面所產生的反射，GRC遮陽板還可作為照明燈具，這樣的設計需要精準的計算，難度很高，是獲獎亮點，除了外觀設計，館內空間利用與簡約設計風也受到評審的青睞。

李奇嶽表示，感謝佐野老師帶來如此好的作品，雖然建築成本比一般飯店足足貴了3倍，但是看到台灣人能在日本東京建立一個屬於台灣品牌的飯店，並獲得世界四大設計大獎的Good Design Award肯定，辛苦付出是非常值得的，此次獲獎也感謝交通部觀光局長年的輔導以及行政院國發基金的支持。

世界4大設計獎項之一的Good Design Award，自1957年由日本通商產業省（商業部）以「優良設計商品選定製度（Good Design Selection System，俗稱G Mark制度)」為基礎創辦以來，獎項的理念和60多年間構築而成的評審機制獲得了世界各地設計相關人士的認可，也可以稱為設計界的奧斯卡獎。

由國發基金投資的DOMO旅宿集團旗下新宿DOMOHOTEL今獲頒設計界的奧斯卡、世界四大設計獎之一的Good Design Award，這也是該旅館繼繼2019年獲得日本SKY DESIGN AWARDS建築設計獎後，再度獲獎。圖／DoMo集團提供
由國發基金投資的DOMO旅宿集團旗下新宿DOMOHOTEL今獲頒設計界的奧斯卡、世界四大設計獎之一的Good Design Award，這也是該旅館繼繼2019年獲得日本SKY DESIGN AWARDS建築設計獎後，再度獲獎。圖／DoMo集團提供

建築 日本 東京 伊東豊雄

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