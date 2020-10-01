新光三越周年慶「不出國商機」發威激出購物人海

今年十月中秋、國慶兩大連假助攻百貨周年慶，加上「不出國商機」發酵，正式引爆第四季消費力。今天新光三越首波6店周年慶正逢連假首日，台北南西店11點開店湧進千人進場血拼，且越晚人潮越多，午後時間，從中山捷運站出口到新光三越人潮川流不息，尤其以美妝、家用家電、運動休閒樓層以及日本展，人氣、買氣更是發威。新光三越北區副總李淑娟指出，台北南西店周年慶首日將吸引超過10萬人潮，首日業績預計創新紀錄逾5億元，單店全檔業績力拚21億元。

受疫情影響，消費者無法出國，將往年出國預算轉向投注周年慶。以國人最愛去的日本來說，現在無法去，變轉向投入百貨日本展懷抱，新光三越台北南西店今年日本展，推出6天業績已爆發成長7成，像是日本知名伴手禮福砂屋的長崎蛋糕賣出1千條、東京焦糖奶油餅乾熱銷1千盒、日本知名百元雜貨CanDo賣出超過8千件雜貨。

趁連假逛周年慶日本展的楊姓姐妹說到，以前平均每年去日本至少1～2次，過去對百貨推出日本展可能覺得還好，但今年無法出國，看到百貨辦日本展就一定會衝，也會把出國預算轉移到百貨周年慶，像是必買的美妝、保養品，姐妹倆每人會花費1～2萬採購。

新光三越今年周年慶喊出「不出國買遍世界」，首度推出原本只在機上才買得到的「航空限定版組合」，加上品牌折扣力道加深，倩碧水磁場組、蘭蔻小黑瓶組、植村秀粉底組等明星組推出34折起，都比免稅店還便宜。國際精品更不用說，7、8月精品市場已明顯活絡，台中中港店周年慶精品預購成長3成，台商回流為房市增溫，家用家電市場也出現二位數成長。

此外，新光三越App、美麗台、熟客系統數位三箭齊發，App同步實體百貨創造24小時不打烊周年慶，因應疫情提前半年上路的熟客系統，是新光三越相當重視的最大利器與優勢，什麼是熟客系統？DM上沒有的東西，專櫃可針對熟客需求客製化，顧客透過訊息、LINE結帳，這套系統，新光三越全台近9成專櫃、2萬員工都在線上服務。