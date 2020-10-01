周董潮牌PHANTACi聯手New Era、BATMAN 向DC《蝙蝠俠》80周年致敬

街頭品牌New Era這季推出與周杰倫潮牌PHANTACi、以及 BATMAN三方聯名系列帽款和服飾，藉以向DC經典漫畫角色《蝙蝠俠》誕生滿80周年致敬。另外，XLARGE也在這季加入在地化特色，以茶農為發想，打造台灣限定T恤系列。

為了紀念DC系列漫畫超級英雄蝙蝠俠問世80周年，於是催生出潮牌PHANTACi、New Era的三方聯名系列，一共推出四款以黑色為主的單品。其中New Era經典59FIFTY帽款及連帽上衣均以螢光粉色的蝙蝠俠標誌印於前方，帽背及上衣背面則印有哥德式字體的螢光黃色PHANTACi字樣。除了經典棒球帽款，編織毛帽以深灰色蝙蝠剪影圖案為底，正面裝飾螢光粉色的蝙蝠俠標誌和白色PHANTACi字樣設計。T恤則以粉紅色和黃色組成，正面印上PHANTACi字樣，背面則印有「Long Live The Bat」的字句及圖案，象徵著蝙蝠俠精神長存。

而風格明確以猩猩圖案著稱的街牌XLARGE本季融入台灣文化特色，推出限定款T恤，其一就是結合招牌OG猩猩頭戴斗笠的圖案，展現台灣的採茶文化的意涵，讓茶農猩猩別具特色。 另外還有「超大猩猩」T恤，同樣是以象徵品牌的OG猩猩圖騰為主，在背面加上「超大猩猩」的中文字樣，讓基本款能有在地化色彩。不僅如此，兩款限定的T恤，也都印製了「TAIWAN」字樣的印花，凸顯獨特的細節。

New Era與潮牌PHANTACi三方聯名系列毛帽1,080元。圖／New Era提供

New Era與潮牌PHANTACi三方聯名系列經典59FIFTY帽1,680元。圖／New Era提供

XLARGE台灣限定版T恤1,780元。圖／XLARGE提供

New Era與潮牌PHANTACi三方聯名系列連帽上衣3,580元。圖／New Era提供

XLARGE台灣限定版T恤1,780元。圖／XLARGE提供