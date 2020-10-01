快訊

國5一整天沒塞 用路人順順開車上路驚訝：車都去哪裡了

電自行車惹禍？桃園透天厝火警4人受困阿嬤一度OCHA

聽新聞
test
0:00 / 0:00

周董潮牌PHANTACi聯手New Era、BATMAN 向DC《蝙蝠俠》80周年致敬

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
New Era這季推出與周杰倫潮牌PHANTACi三方聯名系列帽款和服飾；XLARGE加入在地化特色，打造台灣限定T恤系列。圖／New Era、XLARGE
New Era這季推出與周杰倫潮牌PHANTACi三方聯名系列帽款和服飾；XLARGE加入在地化特色，打造台灣限定T恤系列。圖／New Era、XLARGE

街頭品牌New Era這季推出與周杰倫潮牌PHANTACi、以及 BATMAN三方聯名系列帽款和服飾，藉以向DC經典漫畫角色《蝙蝠俠》誕生滿80周年致敬。另外，XLARGE也在這季加入在地化特色，以茶農為發想，打造台灣限定T恤系列。

為了紀念DC系列漫畫超級英雄蝙蝠俠問世80周年，於是催生出潮牌PHANTACi、New Era的三方聯名系列，一共推出四款以黑色為主的單品。其中New Era經典59FIFTY帽款及連帽上衣均以螢光粉色的蝙蝠俠標誌印於前方，帽背及上衣背面則印有哥德式字體的螢光黃色PHANTACi字樣。除了經典棒球帽款，編織毛帽以深灰色蝙蝠剪影圖案為底，正面裝飾螢光粉色的蝙蝠俠標誌和白色PHANTACi字樣設計。T恤則以粉紅色和黃色組成，正面印上PHANTACi字樣，背面則印有「Long Live The Bat」的字句及圖案，象徵著蝙蝠俠精神長存。

而風格明確以猩猩圖案著稱的街牌XLARGE本季融入台灣文化特色，推出限定款T恤，其一就是結合招牌OG猩猩頭戴斗笠的圖案，展現台灣的採茶文化的意涵，讓茶農猩猩別具特色。 另外還有「超大猩猩」T恤，同樣是以象徵品牌的OG猩猩圖騰為主，在背面加上「超大猩猩」的中文字樣，讓基本款能有在地化色彩。不僅如此，兩款限定的T恤，也都印製了「TAIWAN」字樣的印花，凸顯獨特的細節。

New Era與潮牌PHANTACi三方聯名系列毛帽1,080元。圖／New Era提供
New Era與潮牌PHANTACi三方聯名系列毛帽1,080元。圖／New Era提供

New Era與潮牌PHANTACi三方聯名系列經典59FIFTY帽1,680元。圖／New Era提供
New Era與潮牌PHANTACi三方聯名系列經典59FIFTY帽1,680元。圖／New Era提供

XLARGE台灣限定版T恤1,780元。圖／XLARGE提供
XLARGE台灣限定版T恤1,780元。圖／XLARGE提供

New Era與潮牌PHANTACi三方聯名系列連帽上衣3,580元。圖／New Era提供
New Era與潮牌PHANTACi三方聯名系列連帽上衣3,580元。圖／New Era提供

XLARGE台灣限定版T恤1,780元。圖／XLARGE提供
XLARGE台灣限定版T恤1,780元。圖／XLARGE提供

New Era與潮牌PHANTACi三方聯名系列T恤1,580元。圖／New Era提供
New Era與潮牌PHANTACi三方聯名系列T恤1,580元。圖／New Era提供

蝙蝠 品牌

延伸閱讀

嗆川「閉嘴好嗎」暴紅 白營網店趁熱推出「金句T恤」

MONCLER x JW Anderson聯名「盒中展覽」 傻大貓跳上毛衣變圖案

蠟筆小新、Snoopy攜手潮牌再度回歸耍萌 就是要粉絲荷包大失血

11歲紋身師畫風獨特爆紅 客人指名要她設計紋身圖案

相關新聞

新光三越周年慶「不出國商機」發威激出購物人海

今年十月中秋、國慶兩大連假助攻百貨周年慶，加上「不出國商機」發酵，正式引爆第四季消費力。今天新光三越首波6店周年慶正逢連...

周董潮牌PHANTACi聯手New Era、BATMAN 向DC《蝙蝠俠》80周年致敬

街頭品牌New Era這季推出與周杰倫潮牌PHANTACi、以及 BATMAN三方聯名系列帽款和服飾，藉以向DC經典漫畫...

U值媒／見識純粹惡 誰看懂了這幅畫

用藝術來詮釋「主觀」「客觀」可以說是最貼切的一個媒介了。創作者用相當主觀的想像力來作畫，但到最後還是得接受客觀的評價，像是電影中的許寶清在面對提案評審的那場戲，引發了主觀和客觀的衝突。這場衝突同時讓他的自卑心無所遁形，因為對畫作「沒有感覺」不僅可能是觀者的無知，更可能是創作者的失敗。

環球購物中心周年慶 祭出史上最高18％回饋

環球購物中心Global Mall週年慶檔期即將展開，首波由北部五家店-新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9...

運動品牌攜手《玩具總動員》、《小小兵》讓球鞋也變潮

經典動畫《玩具總動員》上映25周年紀念，adidas宣布攜手皮克斯（Pixar）推出一系列兒童籃球鞋款與服飾、Reebo...

U值媒／6個月裡，他們走過了19個國家

他們從北京出發，走過了蒙古、俄羅斯、愛沙尼亞（Estonia）、拉脫維亞（Latvia）、立陶宛（Lithuania）、波蘭、捷克、斯洛伐克（Slovakia）、匈牙利、斯洛維尼亞（Slovenia）、意大利、克羅埃西亞（Croatia）、波黑（Bosnia & Herzegovina）、塞爾維亞（Serbia）、保加利亞（Bulgaria）、羅馬尼亞（Romania）、希臘及土耳其。6個月裡，他們走過了19個國家。

Bershka重新演繹運動時尚 外出、居家穿搭都百搭

平價時尚品牌Bershka推出bCOMFY迷你系列，結合舒適性與俐落感，能在時髦在家，也自在外穿。專業運動品牌UNDER...

影／星宇中秋微旅行有洋蔥 旅客帶著媽媽照片同飛

星宇航空中秋節微旅行航班1日中秋節上午首飛，旅客李小姐精心規畫這趟行程，帶著母親生前抱著她的照片與父親一起飛行，在中秋節...

U值媒／失智症，除了智，還失去了什麼？

《名偵探奶奶》的主題本來就有一點沉重的味道，失智奶奶帶著孫女出門，讓孫女出了車禍，夾在中間的爸爸處在一種「我的媽媽差點害死我的女兒」的矛盾當中，當你愛的人傷害了你愛的人，怎麼面對這樣的處境？更麻煩的是，奶奶並不是故意的，是她的失智症惹的禍，她自己也無法控制，理智上很難對她發脾氣，感受上卻又很難不對她發脾氣。

新光三越周年慶開跑首日人潮爆棚 化妝品最受歡迎

新光三越周年慶今開跑，有「周年慶晴雨表」之稱南西店一早湧入大批人潮，董事長村上英之、副董事長兼總經理吳昕陽也特別至現場打...

百貨周年慶開戰 大江購物中心祭出最高回饋20%

桃園大江購物中心將於10月8日至11月1日舉辦周年慶促銷，各大主力業者同步推出消費滿額贈送電子現金券。為助攻周年慶業績，...

勞瑞斯牛排餐廳搬新家！10/10重現BELLAVITA

勞瑞斯牛肋排餐廳搬新家了，9/28~10/9暫停營業後，全新的勞瑞斯牛肋排餐廳10/10將於BELLAVITA的6樓全新...

熱門新聞

喝起來！中秋連假×世界咖啡日優惠攻略 星巴克買1送1、麥當勞免費換

中衛口罩免排隊！全聯店員私自留貨給朋友 全聯回應了

車流不見了！國5一路黃綠均速70公里 比平常日還順

不斷更新／中秋連假首日國道多路段塞爆 注意下午6大地雷路段

一張圖看烤肉食材熱量排行 營養師：第1名的70%都是油！

米妮、小熊維尼、三眼怪全都有！7-11再推「迪士尼系列口罩鍊」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。