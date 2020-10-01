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環球購物中心周年慶 祭出史上最高18％回饋

聯合報 / 記者林海/台北即時報導
Global Mall週年慶，推類出國空中過聖誕、多項超值回饋。業者提供
Global Mall週年慶，推類出國空中過聖誕、多項超值回饋。業者提供

環球購物中心Global Mall週年慶檔期即將展開，首波由北部五家店-新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9先開跑，今年適逢Global Mall 15週年，更加碼祭出「大回饋、大放送、跨界大聯盟」，力拚檔期整體業績成長5%。

環球主管表示，今年檔期時間為10月8日至11月1日，大回饋上不僅有「滿額贈最高回饋18%」、更推出APP會員「點數放大5倍送」，100點即可兌換150元電子商品禮券，同時考量到今年難出國，更推百貨獨家「類出國大放送」。

環球主管指出，iMall會員當日單筆消費滿500元即獲一次抽獎機會，可以搭長榮航空在空中過聖誕或是老爺酒店聯合住宿券，價值上萬元，體驗度假樂趣，買愈多中獎機率愈高，此外，看準報復性消費，北部五店更祭出15週年超值折扣，從餐飲到生活雜貨共計超過150項、總量上萬個15元排隊商品，讓消費者享超值購物。

環球購物中心

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