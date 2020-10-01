運動品牌攜手《玩具總動員》、《小小兵》讓球鞋也變潮

經典動畫《玩具總動員》上映25周年紀念，adidas宣布攜手皮克斯（Pixar）推出一系列兒童籃球鞋款與服飾、Reebok也不落人後，打造了《小小兵》聯名系列潮鞋。

adidas將靈魂人物「胡迪」、「巴斯光年」融入Damian Lillard的Dame 7與Donovan Mitchell聯名D.O.N. Issue #2戰靴，以及運動服飾設計中，更打造以Pixar彩球為造型的塗鴉籃球。其中合作款的D.O.N. Issue #2 「Woody」以胡迪警長為設計靈感，鞋身利用牛仔藍貫穿，黃色格紋襯衫注入鞋身細節與鞋帶，鞋身內側則點綴招牌乳牛圖騰背心，鞋舌處別上警徽。同時，為呼應胡迪的經典台詞：「我的靴子裡有蛇！」鞋墊圖案也加入動物蛇元素，鞋款的鞋底則印上主人名字「Andy」手寫字樣，精心細節呈現動畫迷心中的胡迪形象。

人氣也不遑多讓的動畫《小小兵》則與Reebok合作，直接從即將上映的電影中獲得啟發，創造了Instapump Fury 「Minions」向電影主角的招牌黃藍配色致敬。除了整雙超顯眼的小小兵鮮黃配色外，在Pump按鈕上可見小小兵的雙眼，鞋墊部分佈滿排山倒海的小小兵圖案，左右腳更以鴛鴦配色設計了不同的巧思，左腳鞋底更有香蕉皮圖案呼應電影中的驚奇彩蛋，提供成人與孩童各種可愛的無限想像。除了聯名鞋款，更有俏皮的小小兵圖形融入在服飾中，短袖和長袖提供喜愛粉絲們不同的穿著選擇。

adidas與皮克斯聯名系列籃球890元。圖／adidas提供

Reebok與小小兵合作系列Instapump Fury 「Minions」鞋5,250元。圖／Reebok提供

adidas與皮克斯聯名系列D.O.N. Issue #2 「Woody」童鞋2,890元。圖／adidas提供

adidas與皮克斯聯名系列童裝T恤990元。圖／adidas提供