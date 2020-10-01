Bershka重新演繹運動時尚 外出、居家穿搭都百搭

平價時尚品牌Bershka推出bCOMFY迷你系列，結合舒適性與俐落感，能在時髦在家，也自在外穿。專業運動品牌UNDER ARMOUR則打造「UA RUN ANYWHERE」系列服飾，機能設計都讓跑者完整感受全新慢跑體驗。

全新bCOMFY迷你系列依剪裁與色系分為兩大路線，關鍵色調是巧克力棕色、奶油色，加上性感的高叉貓裝和連身衣，以及潮流的歌德式B字印花，更有在胸部上方挖空的剪裁。Bershka同時創作了舒適的針織套裝，如上衣、喇叭褲套裝和迷你短褲、連帽上衣等。 另一組 bCOMFY集中在灰色和黑色調，以更為強烈的運動感為主題，並自拳擊長袍的輪廓和面料為靈感，融入女性曲線延伸而成的運動連身洋裝，還添入實穿的高腰Leggings，露腰運動衫、半套明罩衫，穿上即化身最有風格的健身達人，從視覺到觸覺都營造出時髦感。

而全新UA RUN ANYWHERE系列除跑步上衣、短褲還增加連帽T恤、防風背心款式，面料材質到機能設計都是為跑者量身打造。上衣採用棉柔觸感材質減少肌膚摩擦；防風背心則使用堅韌梭織面料，搭配側邊彈性設計大幅提升運動靈活性，正面、胸前、背部皆配有拉鍊口袋，便於存放個人物品，提供收納空間和輔助。跑步短褲配有強力伸縮型針織內襯，加強包覆感與支撐性，並搭配貼身彈力腰帶與可調節式扣帶，讓裝備更加牢靠、合身。系列裝備中皆增添反光設計，有助於提高跑者夜間運動安全性，機能與搭配性十足。

Bershka bCOMFY迷你系列高衩上衣790元。圖／Bershka提供

Bershka bCOMFY迷你系列連帽高衩上衣1,290元。圖／Bershka提供

Bershka bCOMFY迷你系列連帽夾克1,990元。圖／Bershka提供

UNDER ARMOUR UA RUN ANYWHERE系列上衣1,480元。圖／UNDER ARMOUR提供

Bershka bCOMFY迷你系列連帽罩衫1,490元。圖／Bershka提供

UNDER ARMOUR UA RUN ANYWHERE系列跑褲2,280元。圖／UNDER ARMOUR提供