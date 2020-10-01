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Bershka重新演繹運動時尚 外出、居家穿搭都百搭

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
平價時尚品牌Bershka推出bCOMFY迷你系列，結合舒適性與俐落感，能在時髦在家，也自在外穿。圖／Bershka提供
平價時尚品牌Bershka推出bCOMFY迷你系列，結合舒適性與俐落感，能在時髦在家，也自在外穿。圖／Bershka提供

平價時尚品牌Bershka推出bCOMFY迷你系列，結合舒適性與俐落感，能在時髦在家，也自在外穿。專業運動品牌UNDER ARMOUR則打造「UA RUN ANYWHERE」系列服飾，機能設計都讓跑者完整感受全新慢跑體驗。

全新bCOMFY迷你系列依剪裁與色系分為兩大路線，關鍵色調是巧克力棕色、奶油色，加上性感的高叉貓裝和連身衣，以及潮流的歌德式B字印花，更有在胸部上方挖空的剪裁。Bershka同時創作了舒適的針織套裝，如上衣、喇叭褲套裝和迷你短褲、連帽上衣等。 另一組 bCOMFY集中在灰色和黑色調，以更為強烈的運動感為主題，並自拳擊長袍的輪廓和面料為靈感，融入女性曲線延伸而成的運動連身洋裝，還添入實穿的高腰Leggings，露腰運動衫、半套明罩衫，穿上即化身最有風格的健身達人，從視覺到觸覺都營造出時髦感。

而全新UA RUN ANYWHERE系列除跑步上衣、短褲還增加連帽T恤、防風背心款式，面料材質到機能設計都是為跑者量身打造。上衣採用棉柔觸感材質減少肌膚摩擦；防風背心則使用堅韌梭織面料，搭配側邊彈性設計大幅提升運動靈活性，正面、胸前、背部皆配有拉鍊口袋，便於存放個人物品，提供收納空間和輔助。跑步短褲配有強力伸縮型針織內襯，加強包覆感與支撐性，並搭配貼身彈力腰帶與可調節式扣帶，讓裝備更加牢靠、合身。系列裝備中皆增添反光設計，有助於提高跑者夜間運動安全性，機能與搭配性十足。

Bershka bCOMFY迷你系列高衩上衣790元。圖／Bershka提供
Bershka bCOMFY迷你系列高衩上衣790元。圖／Bershka提供

Bershka bCOMFY迷你系列連帽高衩上衣1,290元。圖／Bershka提供
Bershka bCOMFY迷你系列連帽高衩上衣1,290元。圖／Bershka提供

Bershka bCOMFY迷你系列連帽夾克1,990元。圖／Bershka提供
Bershka bCOMFY迷你系列連帽夾克1,990元。圖／Bershka提供

UNDER ARMOUR UA RUN ANYWHERE系列上衣1,480元。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR UA RUN ANYWHERE系列上衣1,480元。圖／UNDER ARMOUR提供

Bershka bCOMFY迷你系列連帽罩衫1,490元。圖／Bershka提供
Bershka bCOMFY迷你系列連帽罩衫1,490元。圖／Bershka提供

UNDER ARMOUR UA RUN ANYWHERE系列跑褲2,280元。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR UA RUN ANYWHERE系列跑褲2,280元。圖／UNDER ARMOUR提供

Bershka bCOMFY迷你系列連身裝1,490元。圖／Bershka提供
Bershka bCOMFY迷你系列連身裝1,490元。圖／Bershka提供

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