影／星宇中秋微旅行有洋蔥 旅客帶著媽媽照片同飛

星宇航空中秋節微旅行航班1日中秋節上午首飛，旅客李小姐精心規畫這趟行程，帶著母親生前抱著她的照片與父親一起飛行，在中秋節這個團圓時刻讓全家團圓出遊；另1位旅客則帶著寵物貓隨行。

星宇航空在中秋節當天推出「FLY TO THE MOON」星宇追月號飛行體驗活動，首班「兔兔機」起飛時間排在上午11時，8時餘就有旅客在櫃台前等候報到。星宇航空也把候機室布置成充滿太空感的中秋派對現場，邀請專業DJ放送音樂，也有立牌及星宇員工和旅客合照。

兔兔機上商務艙及經濟艙前10排布置成雙人座，贈送搭機旅客彎月造型抱枕、星探者雙面袋、星宇箱STARBOX等熱門禮品。機上餐飲配合國人中秋節喜愛吃烤肉的習慣，準備了知名品牌「胡同燒肉」產品鹽蔥豬梅花丼，以及未來星宇航空日本航線將推出的「台北鳥喜雞串燒盛合」各式串燒。

旅客李小姐為了讓中秋節這個團圓的日子全家團圓，精心規劃了這趟星宇航空微旅行。雖然母親已經離開了，1日她帶著小時候母親抱著她的照片，與父親一起搭乘星宇秋節飛行體驗航班，登機前她特別把照片放在停機坪的地面，自己趴在地上用手機紀錄媽媽也一起搭機旅行的這一刻畫面。另外1位旅客帶著寵物貓登機，和寵物一起體驗這趟難得的中秋飛行活動。