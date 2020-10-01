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新光三越周年慶破天荒兩董助陣 吳昕陽、村上英之穩軍心

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
（圖左起）新光三越副董事長吳昕陽、董事長村上英之。記者林俊良／攝影
（圖左起）新光三越副董事長吳昕陽、董事長村上英之。記者林俊良／攝影

新光三越周年慶首日選在中秋連假首日展開，加上天公作美、陽光普照，百貨景氣指標店新光三越台北南西店開店前門口已聚集大量人潮，一開店瞬間湧入千人血拼，預計首日來客可近10萬。今年特別的是，9月新上任的新光三越董事長村上英之與副董事長吳昕陽首度公開現身，開店前特別前往專櫃為員工打氣，讓專櫃人員全部嗨起來。這也是近30年新光三越周年慶首度有董事長、副董事長同台助陣，兩人合體現身有穩定軍心正面意義，也為因疫情特別辛苦的一年，為同仁與周年慶市場注入強心針。

因為疫情，今年百貨零售市場呈現冷熱強烈對比。開店前也可見到村上英之與吳昕陽站在二樓高台，目光關切著入店人潮。受到連假激勵，今年人潮明顯比去年熱絡，吳昕陽表示，「看到人潮來了，確實比較安心」。他接著指出，之前仍擔心疫情狀況，但我們周年慶花很多時間準備，數位策略與工具推出提前部署、提前半年啟動。第四季有300億業績，若能順利達成，今年還是有機會挑戰去年800億業績，若能追平去年，就是非常完美的結果。

數位工具練兵成果，吳昕陽舉例，「熟客系統本來要在周年慶推出，因疫情提早半年啟動，讓我們提早練兵，一天上架商品從原本的數百項，一個月前的一千項，到現在一天有超過一萬個商品上架，這個量一直在增加。」他說到，目前230萬會員有6成會員會下載App，目前熟客系統占比不大，但因為是經營高客單的主顧客，運作大約半年時間持續在成長且成長飛快，同仁對系統越來越熟練，相信到明年會是新光三越成長的一大利器。

（圖左起）新光三越董事長村上英之、副董事長吳昕陽、業務本部長吳昕昌一起現身為員工打氣。記者江佩君／攝影
（圖左起）新光三越董事長村上英之、副董事長吳昕陽、業務本部長吳昕昌一起現身為員工打氣。記者江佩君／攝影
新光三越台北南西店周年慶首日開店前人潮。記者江佩君／攝影
新光三越台北南西店周年慶首日開店前人潮。記者江佩君／攝影
新光三越台北南西店周年慶首日購物人潮。記者林俊良／攝影
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周年慶 疫情 連假

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