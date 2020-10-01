快訊

國台辦「海峽中線不存在」 馬英九說了這句話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新光三越周年慶開跑首日人潮爆棚 化妝品最受歡迎

聯合報 / 記者林海/台北即時報導
新光三越周年慶今開跑，南西店一早湧入大批排隊人潮。記者林海／攝影
新光三越周年慶今開跑，南西店一早湧入大批排隊人潮。記者林海／攝影

新光三越周年慶今開跑，有「周年慶晴雨表」之稱南西店一早湧入大批人潮，董事長村上英之、副董事長兼總經理吳昕陽也特別至現場打氣，新光三越表示，今年因疫情無法出國，不少年輕族群也加入周年慶搶購行列，預估最旺的首四日，每日都可以至少10萬人來店消費。

新光三越表示，上半年來客並不理想，但是今年7~8月業績已經有明顯反彈，業績至今已經有去年95%以上的水準，日前推出的日本商品展，業績較去年成長70%，「雖然不出國，但是要帶消費者買遍全世界」，預期周年慶檔期來客數一定更加回流，客單價也一定會成長10%以上。

對於今年消費者最想買什麼，新光三越表示，整體狀況各個業種都很突出，但化妝品仍是主流，精品彩妝、頂級保養與生活型態化妝品，都預期會有雙位數成長，加上全球各個知名品牌，都推出了很優惠的價格，折扣比以往更有魅力，容量、尺寸都更有吸引力，從排隊人潮就可見一斑。

除了化妝品之外，新光三越也說，雖然民眾戴口罩已成習慣，但珠寶、飾品、穿戴配件與個性化時尚流行品的詢問度都很高，設計師品牌服裝也有很強的成長力道，而今年是流行輕旅行，因此運動、戶外用品也可望有很大成長。

周年慶 化妝品

延伸閱讀

網家促銷 搶連假商機

遠傳friDay搶客 虛實合擊

遠傳friDay購物：百貨周年慶業績有望年增3成

搶攻連假和周年慶 網家推tenten愛作伙

相關新聞

影／星宇中秋微旅行有洋蔥 旅客帶著媽媽照片同飛

星宇航空中秋節微旅行航班1日中秋節上午首飛，旅客李小姐精心規畫這趟行程，帶著母親生前抱著她的照片與父親一起飛行，在中秋節...

U值媒／失智症，除了智，還失去了什麼？

《名偵探奶奶》的主題本來就有一點沉重的味道，失智奶奶帶著孫女出門，讓孫女出了車禍，夾在中間的爸爸處在一種「我的媽媽差點害死我的女兒」的矛盾當中，當你愛的人傷害了你愛的人，怎麼面對這樣的處境？更麻煩的是，奶奶並不是故意的，是她的失智症惹的禍，她自己也無法控制，理智上很難對她發脾氣，感受上卻又很難不對她發脾氣。

新光三越周年慶破天荒兩董助陣 吳昕陽、村上英之穩軍心

新光三越周年慶首日選在中秋連假首日展開，加上天公作美、陽光普照，百貨景氣指標店新光三越台北南西店開店前門口已聚集大量人潮...

結合台灣設計展 台鐵便當概念店新竹站首亮相

2020台灣設計展首日，台鐵第一個「台鐵便當TR Bento」設計概念店今天也在新竹車站啟用，台鐵局長張政源與新竹市長林...

新光三越周年慶開跑首日人潮爆棚 化妝品最受歡迎

新光三越周年慶今開跑，有「周年慶晴雨表」之稱南西店一早湧入大批人潮，董事長村上英之、副董事長兼總經理吳昕陽也特別至現場打...

百貨周年慶開戰 大江購物中心祭出最高回饋20%

桃園大江購物中心將於10月8日至11月1日舉辦周年慶促銷，各大主力業者同步推出消費滿額贈送電子現金券。為助攻周年慶業績，...

勞瑞斯牛排餐廳搬新家！10/10重現BELLAVITA

勞瑞斯牛肋排餐廳搬新家了，9/28~10/9暫停營業後，全新的勞瑞斯牛肋排餐廳10/10將於BELLAVITA的6樓全新...

LINE也推Ｑ版「虛擬人像」隨意換造型、拍合照還會跳舞

最近社群軟體莫名掀起一股「虛擬人像」熱潮，繼Facebook的「虛擬替身」之後，LINE也跟著推出「虛擬人像」功能，比起...

百貨首發「貓咪咖啡館」萌貓坐鎮陪吃貓奴準備融化

備戰周年慶，環球購物中心9、10月各店共計推出超過40家新櫃進駐，當中新北中和店引進多達20個休閒服飾、餐飲新櫃，當中更...

今晚換住新花樣 飯店主題房

國內旅遊正夯，熱門景區的飯店一房難求，此刻，若還想玩點新鮮的，不妨前進最新「主題房」，露營、賽車、考古、飛行或是小王子，...

MONCLER x JW Anderson聯名「盒中展覽」 傻大貓跳上毛衣變圖案

MONCLER與JW Anderson的合作「盒中展覽（Exhibition in a Box）」問世，兩個玩心都很重的...

中秋、雙十連假換起來！OPEN POINT「10點免費兌換指定飲品」每款限量10萬組

OPEN POINT慶祝會員提早突破千萬，10月推出會員回饋活動，中秋、雙十大連假期間於OPEN POINT App推出...

熱門新聞

驚爆！寒舍艾麗將轉做防疫旅館 10月17日後不接受訂房

喝起來！中秋連假×世界咖啡日優惠攻略 星巴克買1送1、麥當勞免費換

車流不見了！國5一路黃綠均速70公里 比平常日還順

不斷更新／中秋連假明天登場 國道南下出現紫爆大塞車

地震國家級警報僅「天龍國」收到？ 氣象局：會改系統

不斷更新／中秋連假首日國1國3壅塞 國5變順暢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。