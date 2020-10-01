新光三越周年慶開跑首日人潮爆棚 化妝品最受歡迎

新光三越周年慶今開跑，有「周年慶晴雨表」之稱南西店一早湧入大批人潮，董事長村上英之、副董事長兼總經理吳昕陽也特別至現場打氣，新光三越表示，今年因疫情無法出國，不少年輕族群也加入周年慶搶購行列，預估最旺的首四日，每日都可以至少10萬人來店消費。

新光三越表示，上半年來客並不理想，但是今年7~8月業績已經有明顯反彈，業績至今已經有去年95%以上的水準，日前推出的日本商品展，業績較去年成長70%，「雖然不出國，但是要帶消費者買遍全世界」，預期周年慶檔期來客數一定更加回流，客單價也一定會成長10%以上。

對於今年消費者最想買什麼，新光三越表示，整體狀況各個業種都很突出，但化妝品仍是主流，精品彩妝、頂級保養與生活型態化妝品，都預期會有雙位數成長，加上全球各個知名品牌，都推出了很優惠的價格，折扣比以往更有魅力，容量、尺寸都更有吸引力，從排隊人潮就可見一斑。

除了化妝品之外，新光三越也說，雖然民眾戴口罩已成習慣，但珠寶、飾品、穿戴配件與個性化時尚流行品的詢問度都很高，設計師品牌服裝也有很強的成長力道，而今年是流行輕旅行，因此運動、戶外用品也可望有很大成長。