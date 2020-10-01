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勞瑞斯牛排餐廳搬新家！10/10重現BELLAVITA
勞瑞斯牛肋排餐廳搬新家了，9/28~10/9暫停營業後，全新的勞瑞斯牛肋排餐廳10/10將於BELLAVITA的6樓全新跟大家見面。業者也在官網與臉書同步公告搬家喜事，同時說明「因逢搬家電話移機中，無法接通使用，請使用線上訂位或FB私訊訂位」，湧入上千粉絲留言「期待」。
Lawry’s勞瑞斯牛肋排餐廳1938年成立於美國比佛利山莊，台灣店原位於台北信義區、佔地約200坪，以藝術性高的古典元素為空間裝飾主軸，低調奢華且不失時尚感，是許多饕客、名人喜愛的經典牛排滋味。
勞瑞斯最著名的是頂級Prime烘烤牛肋排，只採用由美國農業部背書認可，且產量僅佔全美牛肉市場2%的頂級牛肋排(Prime Rib)，以低溫慢火烘烤，展現肉質鮮嫩多汁口感。勞瑞斯牛肋排還有另一特色，就是特製醬汁，搭配牛排和馬鈴薯對味外，還可用來沾取布丁餅，是許多食客念念不忘的美味。
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