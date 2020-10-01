勞瑞斯牛排餐廳搬新家！10/10重現BELLAVITA

勞瑞斯牛肋排餐廳搬新家了，9/28~10/9暫停營業後，全新的勞瑞斯牛肋排餐廳10/10將於BELLAVITA的6樓全新跟大家見面。業者也在官網與臉書同步公告搬家喜事，同時說明「因逢搬家電話移機中，無法接通使用，請使用線上訂位或FB私訊訂位」，湧入上千粉絲留言「期待」。

Lawry’s勞瑞斯牛肋排餐廳1938年成立於美國比佛利山莊，台灣店原位於台北信義區、佔地約200坪，以藝術性高的古典元素為空間裝飾主軸，低調奢華且不失時尚感，是許多饕客、名人喜愛的經典牛排滋味。