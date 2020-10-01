LINE也推Ｑ版「虛擬人像」隨意換造型、拍合照還會跳舞

最近社群軟體莫名掀起一股「虛擬人像」熱潮，繼Facebook的「虛擬替身」之後，LINE也跟著推出「虛擬人像」功能，比起Facebook虛擬替身可用在大頭貼、限時動態、貼文回覆、Messenger貼圖傳訊，LINE的虛擬人像更全面結合LINE社群功能，帶來更多與朋友的互動樂趣。

只要擁有iPhone 6s（含）以上，並使用LINE 10.16.0版以上，或是Android 6.0（含）以上，並使用LINE 10.16.2版以上（不支援部分機型）的機種即可使用這個最新的趣味功能，在聊天室、限動、個人檔案中都能用。

更新後用戶只需要在LINE主頁上方，點選個人檔案帳號名稱打開「個人檔案」，下方的功能列會呈現全新樣貌，包含4大功能：裝飾、虛擬人像、Keep、限時動態。點選「虛擬人像」後，從臉型、髮型、髮色、五官、身形到服裝、配飾、動作等，都能自由組合設計，讓用戶可配合心情隨時變換造型。