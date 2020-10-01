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LINE也推Ｑ版「虛擬人像」隨意換造型、拍合照還會跳舞

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
全新「LINE虛擬人像」功能正式在台推出，雙平台皆可使用。圖／摘自LINE台灣官方部落格
全新「LINE虛擬人像」功能正式在台推出，雙平台皆可使用。圖／摘自LINE台灣官方部落格

最近社群軟體莫名掀起一股「虛擬人像」熱潮，繼Facebook的「虛擬替身」之後，LINE也跟著推出「虛擬人像」功能，比起Facebook虛擬替身可用在大頭貼、限時動態、貼文回覆、Messenger貼圖傳訊，LINE的虛擬人像更全面結合LINE社群功能，帶來更多與朋友的互動樂趣。

只要擁有iPhone 6s（含）以上，並使用LINE 10.16.0版以上，或是Android 6.0（含）以上，並使用LINE 10.16.2版以上（不支援部分機型）的機種即可使用這個最新的趣味功能，在聊天室、限動、個人檔案中都能用。

更新後用戶只需要在LINE主頁上方，點選個人檔案帳號名稱打開「個人檔案」，下方的功能列會呈現全新樣貌，包含4大功能：裝飾、虛擬人像、Keep、限時動態。點選「虛擬人像」後，從臉型、髮型、髮色、五官、身形到服裝、配飾、動作等，都能自由組合設計，讓用戶可配合心情隨時變換造型。

創作好的虛擬人像可以當成個人檔案的大頭貼、裝飾個人檔案頁面，在LINE內建的相機功能中，也可以選擇虛擬人像拍攝，透過聊天室、貼文串、貼文串話題頁面分享給好友。更特別的是，LINE可同時設置最多5個「我的虛擬人像」，在「虛擬快拍」中還有「動態虛擬人像」功能，可以新增動態動作和改變背景。

使用者可自行編輯五官、妝容、服飾，也可同時創建最多5個我的虛擬人像。圖／摘自LINE台灣官方部落格
使用者可自行編輯五官、妝容、服飾，也可同時創建最多5個我的虛擬人像。圖／摘自LINE台灣官方部落格
也可以幫自己的多個虛擬人像一起合照。圖／摘自LINE台灣官方部落格
也可以幫自己的多個虛擬人像一起合照。圖／摘自LINE台灣官方部落格
在LINE內建的相機功能中，可以隨心所欲應用自己的虛擬人像表達心情。圖／摘自LINE台灣官方部落格
在LINE內建的相機功能中，可以隨心所欲應用自己的虛擬人像表達心情。圖／摘自LINE台灣官方部落格
「虛擬快拍」中還有「動態虛擬人像」功能，可以新增動態動作和改變背景。圖／摘自LINE台灣官方部落格
「虛擬快拍」中還有「動態虛擬人像」功能，可以新增動態動作和改變背景。圖／摘自LINE台灣官方部落格
在「個人檔案」中點選「虛擬人像」，即可開始建立自己的風格人像。圖／摘自LINE台灣官方部落格
在「個人檔案」中點選「虛擬人像」，即可開始建立自己的風格人像。圖／摘自LINE台灣官方部落格
將你的臉符合圓框大小，按下拍攝鍵，LINE即會依照照片推薦相似的圖樣，再讓使用者自行微調設計。圖／摘自LINE台灣官方部落格
將你的臉符合圓框大小，按下拍攝鍵，LINE即會依照照片推薦相似的圖樣，再讓使用者自行微調設計。圖／摘自LINE台灣官方部落格

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