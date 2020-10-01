Google Pixel 5、Nest Audio即日起預購 10月15日開賣
Google稍早舉辦了「Launch Night In」硬體產品全球線上發表會，亮相了多款全新硬體產品，包括很快就會在台灣上市的2款5G手機Pixel 5、Pixel 4a 5G版，以及全新智慧音箱Nest Audio，另外還有目前暫時還沒有在台上市消息的Chromecast with Google TV。
延續Pixel 4a設計，Pixel 4a 5G版及Pixel 5同樣採用全新設計的OLED螢幕搭配挖孔式前置鏡頭，分別擁有6.2吋及6吋的螢幕尺寸，除了電池容量更提升，新增「超級省電模式」最長可使用48小時之外，相機功能也再升級，終於加入了超廣角鏡頭的雙主鏡頭系統，包含1220萬畫素標準鏡頭以及1600萬畫素超廣角鏡頭。全新的肖像模式也開始支援夜視功能，即便在低光源的環境下，像是KTV包廂或是野外露營時，也能使用肖像模式拍出背景模糊的出色效果。新增的「肖像打光」功能，還可替想要聚焦的主體打光，這功能也會加入Google相簿的編輯功能中，讓使用者拍攝後再調整打光效果；另外還有新增可拍攝出專業感十足影片的「電影運鏡」功能。
而繼去年首度在台推出Nest Mini之後，這次新推出的全新智慧音箱Nest Audio在音量、音質及低音強度上都大幅提升規格，音量提高75%、低音強度提升50%，音質上則加入更沉重飽滿的低音，還可依據使用者正在播放的音訊內容，自動調節聲音效果。如果先前已經入手其他Nest智慧音箱裝置，還能透過揚聲器群組模式，將Nest Audio作為播放音訊的核心，在家輕鬆打造家庭音響系統。當然，原本的Google助理、串連智慧家電的豐富智慧功能也都沒少。
Pixel 5建議售價18,990元，有純粹黑及全球限量新色「灰綠色」2種選擇；Nest Audio智慧音箱建議售價3,180元，在台灣只推出石墨黑與粉炭白2色，即日起台灣消費者可在Google商店、台灣大哥大門市、線上通路myfone購物、momo購物網與PChome線上購物預購，10月15日起可在上述通路購買。Pixel 4a 5G版建議售價15,990 元，只有純粹黑1色，會在稍晚於11月19日開始販售。
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