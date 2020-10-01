百貨首發「貓咪咖啡館」萌貓坐鎮陪吃貓奴準備融化

備戰周年慶，環球購物中心9、10月各店共計推出超過40家新櫃進駐，當中新北中和店引進多達20個休閒服飾、餐飲新櫃，當中更有百貨首見大型貓咪咖啡館、有各式萌貓坐鎮的「貓樂貓咖啡」，準備讓一票貓奴融化。

位於中和環球購物中心今日開幕的「貓樂貓咖啡」，寬敞的木質空間中，場地中央設有樹木造型的貓咪休憩區，不僅可近距離觀賞貓咪各種姿態，現場還有超過10隻貓咪擔任「最萌陪吃員」，現場還準備有逗貓棒、零食，可以盡情享受擼貓、逗貓的療癒感。

此外店內提供多款輕食、蛋糕、咖啡等，除了可享受午後悠閒，還有被貓咪包圍的療癒時光。店內消費方式為入場費150元及低消250元，限時2小時，慶祝開幕，10月1日至10月4日入場享2小時送1小時優惠。

另外，中和店超過20個新櫃改裝以休閒服飾配件、居家生活雜貨為主，包括新北首家「White Plains」可口可樂周邊商品專賣店、「REEBOK」、「New Balance」、「城市綠洲戶外生活館」，以及雞湯專賣店「好好食房」，以及全新市集型態呈現的「22:02火鍋。樂活」。

桃園A8則有華泰大飯店旗下全新品牌「華漾DimSum港式飲茶」首店登場，還有韓國年糕火鍋吃到飽「兩餐」。以餐飲為主力的南港車站、板橋車站也增加更多元品牌，南港車站引進曾獲鐵板燒評選冠軍TBS剔邦饈鐵板燒全新品牌「好饈鐵板燒」，還有南港首店「日藥本舖」開幕。板橋車站則有「聚」火鍋升級為新型態概念店。