百貨首發「貓咪咖啡館」萌貓坐鎮陪吃貓奴準備融化
備戰周年慶，環球購物中心9、10月各店共計推出超過40家新櫃進駐，當中新北中和店引進多達20個休閒服飾、餐飲新櫃，當中更有百貨首見大型貓咪咖啡館、有各式萌貓坐鎮的「貓樂貓咖啡」，準備讓一票貓奴融化。
位於中和環球購物中心今日開幕的「貓樂貓咖啡」，寬敞的木質空間中，場地中央設有樹木造型的貓咪休憩區，不僅可近距離觀賞貓咪各種姿態，現場還有超過10隻貓咪擔任「最萌陪吃員」，現場還準備有逗貓棒、零食，可以盡情享受擼貓、逗貓的療癒感。
此外店內提供多款輕食、蛋糕、咖啡等，除了可享受午後悠閒，還有被貓咪包圍的療癒時光。店內消費方式為入場費150元及低消250元，限時2小時，慶祝開幕，10月1日至10月4日入場享2小時送1小時優惠。
另外，中和店超過20個新櫃改裝以休閒服飾配件、居家生活雜貨為主，包括新北首家「White Plains」可口可樂周邊商品專賣店、「REEBOK」、「New Balance」、「城市綠洲戶外生活館」，以及雞湯專賣店「好好食房」，以及全新市集型態呈現的「22:02火鍋。樂活」。
桃園A8則有華泰大飯店旗下全新品牌「華漾DimSum港式飲茶」首店登場，還有韓國年糕火鍋吃到飽「兩餐」。以餐飲為主力的南港車站、板橋車站也增加更多元品牌，南港車站引進曾獲鐵板燒評選冠軍TBS剔邦饈鐵板燒全新品牌「好饈鐵板燒」，還有南港首店「日藥本舖」開幕。板橋車站則有「聚」火鍋升級為新型態概念店。
新左營車站改裝幅度超過4成，改造二樓伴手禮專區，導入全台知名伴手禮，另針對三樓千坪空間進行全面升級，鋪設木質地板、牆面增添植栽，打造車站型OUTLET，引進潮流服飾「adidas OUTLET」、「50% FIFTY PERCENT OUTLET」，還有「摩曼頓」、「彩虹全球3C」等新品牌。屏東市則鎖定年輕族群，引進「秋風軒mini壽喜獨享專賣」、「老董牛肉麵」、日式時尚眼鏡「JINS」屏東首店等。
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