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MONCLER x JW Anderson聯名「盒中展覽」 傻大貓跳上毛衣變圖案

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
「1 Moncler JW Anderson」系列服裝上市。圖／取自 JW Anderson官網、MONCLER提供
「1 Moncler JW Anderson」系列服裝上市。圖／取自 JW Anderson官網、MONCLER提供

MONCLER與JW Anderson的合作「盒中展覽（Exhibition in a Box）」問世，兩個玩心都很重的品牌，藉由500個限量版檔案盒打頭陣，展現「1 Moncler JW Anderson」創意激發的細節。

受到疫情影響，各類活動與聚會都受到時空限制，設計師Jonathan Anderson提出呈現藝術的新方法，他也同時成為MONCLER Genius（天才計劃）的新成員。今年Jonathan Anderson似乎對盒子情有獨鍾，早前發表Loewe 2021男裝時就用了「盒中時裝展（Show in a Box）」的概念，在即將發表的2021春夏女裝，邀請函則是一個超巨大的箱子，裡面裝了牆上時裝秀所能用到的素材，而這次和MONCLER合作同樣以盒中展覽來讓觀賞者可以自行輕鬆打開盒子、懸掛展品，安坐家中欣賞。

展覽盒中有著設計師的親切留言，對創作理念加以說明，同時附上由美國攝影師Tyler Mitchell拍攝的精采作品，當中包含兩人今年夏天在英國郊外為「1 Moncler JW Anderson」系列拍攝的照片；除了照片之外還有文件夾，裝有印刷作品、如何在家中懸掛展覽的說明卡片，有別於集體觀看時裝展的體驗，打造一場位於私宅而隨心所欲的展覽，而「1 Moncler JW Anderson」的時裝則充滿想像力，包括長得像狼牙棒的尼龍鉚釘皮革水桶包，或是卡通人物「傻大貓」也成為毛衣的圖樣。

MONCLER與JW Anderson的合作推出「盒中展覽（Exhibition in a Box）」。圖／MONCLER提供
MONCLER與JW Anderson的合作推出「盒中展覽（Exhibition in a Box）」。圖／MONCLER提供
「盒中展覽（Exhibition in a Box）」美國攝影師Tyler Mitchell的作品。圖／MONCLER提供
「盒中展覽（Exhibition in a Box）」美國攝影師Tyler Mitchell的作品。圖／MONCLER提供
KOL李函Kiwi詮釋最新「1 Moncler JW Anderson」系列服裝，中性輪廓搭配羽絨填充的拉鍊細節。圖／MONCLER提供
KOL李函Kiwi詮釋最新「1 Moncler JW Anderson」系列服裝，中性輪廓搭配羽絨填充的拉鍊細節。圖／MONCLER提供
「1 Moncler JW Anderson」系列服裝上市。圖／取自 JW Anderson官網
「1 Moncler JW Anderson」系列服裝上市。圖／取自 JW Anderson官網
KOL李函Kiwi穿著「1 Moncler JW Anderson」系列服裝，亮橘色鮮明搶眼，並以壓花圓點及鉚釘浮雕裝飾。圖／MONCLER提供
KOL李函Kiwi穿著「1 Moncler JW Anderson」系列服裝，亮橘色鮮明搶眼，並以壓花圓點及鉚釘浮雕裝飾。圖／MONCLER提供
「1 Moncler JW Anderson」尼龍鉚釘皮革水桶包。圖／取自 JW Anderson官網
「1 Moncler JW Anderson」尼龍鉚釘皮革水桶包。圖／取自 JW Anderson官網
KOL李函Kiwi穿著「1 Moncler JW Anderson」系列服裝，亮橘色鮮明搶眼，並以壓花圓點及鉚釘浮雕裝飾。圖／MONCLER提供
KOL李函Kiwi穿著「1 Moncler JW Anderson」系列服裝，亮橘色鮮明搶眼，並以壓花圓點及鉚釘浮雕裝飾。圖／MONCLER提供
「1 Moncler JW Anderson」系列服裝有卡通傻大貓的圖案。圖／取自 JW Anderson官網
「1 Moncler JW Anderson」系列服裝有卡通傻大貓的圖案。圖／取自 JW Anderson官網
MONCLER與JW Anderson的合作推出「盒中展覽（Exhibition in a Box）」。圖／MONCLER提供
MONCLER與JW Anderson的合作推出「盒中展覽（Exhibition in a Box）」。圖／MONCLER提供

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