MONCLER x JW Anderson聯名「盒中展覽」 傻大貓跳上毛衣變圖案

MONCLER與JW Anderson的合作「盒中展覽（Exhibition in a Box）」問世，兩個玩心都很重的品牌，藉由500個限量版檔案盒打頭陣，展現「1 Moncler JW Anderson」創意激發的細節。

受到疫情影響，各類活動與聚會都受到時空限制，設計師Jonathan Anderson提出呈現藝術的新方法，他也同時成為MONCLER Genius（天才計劃）的新成員。今年Jonathan Anderson似乎對盒子情有獨鍾，早前發表Loewe 2021男裝時就用了「盒中時裝展（Show in a Box）」的概念，在即將發表的2021春夏女裝，邀請函則是一個超巨大的箱子，裡面裝了牆上時裝秀所能用到的素材，而這次和MONCLER合作同樣以盒中展覽來讓觀賞者可以自行輕鬆打開盒子、懸掛展品，安坐家中欣賞。