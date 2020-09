MONCLER x JW Anderson聯名「盒中展覽」 傻大貓跳上毛衣變圖案

MONCLER與JW Anderson的合作「盒中展覽(Exhibition in a Box)」問世,兩個玩心都很重的品牌,藉由500個限量版檔案盒打頭陣,展現「1 Moncler JW Anderson」創意激發的細節。

受到疫情影響,各類活動與聚會都受到時空限制,設計師Jonathan Anderson提出呈現藝術的新方法,他也同時成為MONCLER Genius(天才計劃)的新成員。今年Jonathan Anderson似乎對盒子情有獨鍾,早前發表Loewe 2021男裝時就用了「盒中時裝展(Show in a Box)」的概念,在即將發表的2021春夏女裝,邀請函則是一個超巨大的箱子,裡面裝了牆上時裝秀所能用到的素材,而這次和MONCLER合作同樣以盒中展覽來讓觀賞者可以自行輕鬆打開盒子、懸掛展品,安坐家中欣賞。