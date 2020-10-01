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MONCLER x JW Anderson聯名「盒中展覽」 傻大貓跳上毛衣變圖案
MONCLER與JW Anderson的合作「盒中展覽（Exhibition in a Box）」問世，兩個玩心都很重的品牌，藉由500個限量版檔案盒打頭陣，展現「1 Moncler JW Anderson」創意激發的細節。
受到疫情影響，各類活動與聚會都受到時空限制，設計師Jonathan Anderson提出呈現藝術的新方法，他也同時成為MONCLER Genius（天才計劃）的新成員。今年Jonathan Anderson似乎對盒子情有獨鍾，早前發表Loewe 2021男裝時就用了「盒中時裝展（Show in a Box）」的概念，在即將發表的2021春夏女裝，邀請函則是一個超巨大的箱子，裡面裝了牆上時裝秀所能用到的素材，而這次和MONCLER合作同樣以盒中展覽來讓觀賞者可以自行輕鬆打開盒子、懸掛展品，安坐家中欣賞。
展覽盒中有著設計師的親切留言，對創作理念加以說明，同時附上由美國攝影師Tyler Mitchell拍攝的精采作品，當中包含兩人今年夏天在英國郊外為「1 Moncler JW Anderson」系列拍攝的照片；除了照片之外還有文件夾，裝有印刷作品、如何在家中懸掛展覽的說明卡片，有別於集體觀看時裝展的體驗，打造一場位於私宅而隨心所欲的展覽，而「1 Moncler JW Anderson」的時裝則充滿想像力，包括長得像狼牙棒的尼龍鉚釘皮革水桶包，或是卡通人物「傻大貓」也成為毛衣的圖樣。
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