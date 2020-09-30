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中秋、雙十連假換起來！OPEN POINT「10點免費兌換指定飲品」每款限量10萬組
OPEN POINT慶祝會員提早突破千萬，10月推出會員回饋活動，中秋、雙十大連假期間於OPEN POINT App推出「10點免費兌換暢銷飲品」活動，雙十連假期間並首度連續3天推出3大支付結帳立折10%回饋，不論放假出遊或在家吃喝也能更精省。
10月1日至10月4日中秋連假期間於OPEN POINT App用10點OPEN POINT就可兌換天仁茗茶茉香沁綠、雀巢茶品蜜香烏龍、雀巢義式即飲咖啡香滑卡布、蜜蜂故事館蜂蜜檸檬水、酷椰嶼100%椰子水、立頓原味奶茶400ml等市價25~65元不等的飲品；10月8日至10月11日雙十連假期間則可用10點OPEN POINT兌換初鹿牧場麥芽牛乳、台灣農林琥珀決明紅茶、蜜蜂故事館蜂蜜水、雀巢義式即飲咖啡焦糖瑪奇朵等飲品。上述點數兌換商品每款皆限量10萬組，每位會員每款限換1組。
7-ELEVEN於10月份持續推出3大支付工具立折5%、周日最省折10%活動，10月1日至31日持續推出，10月9日至10月11日可享3大支付結帳立折10%回饋，使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包（7-ELEVEN門市可使用國泰、中信、台新、聯邦、富邦、永豐等6大銀行信用卡）到店購買超過6,000款指定活動商品即可享優惠。
此外，中秋連假過後，配合政府口罩實名制雙鋼印口罩政策，10月5日至10月7日可到5,900家7-ELEVEN門市的ibon機台預購，預購結帳當筆可享有CITY CAFE特大杯熱美式咖啡買1送1優惠，10月12日至10月25日期間即可到選定門市領到最新雙鋼印口罩。
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