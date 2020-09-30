快訊

歐陽娜娜今登板唱「我的祖國」 歐陽龍沉默數日回應了

《刻在你心底的名字》：禁忌時代下的一場禁忌愛戀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

UNIQLO來台十周年首創選品店 桂綸鎂、李英宏搶先帶逛

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
桂綸鎂（最左）和李英宏（最右）一起為UNIQLO來台10周年活動站台。記者林俊良 ／攝影
桂綸鎂（最左）和李英宏（最右）一起為UNIQLO來台10周年活動站台。記者林俊良 ／攝影

UNIQLO來台十周年，除了打造多個呼應台灣市場需求的企劃之外，更從10月1日起到11月1日為止，選在松菸誠品一樓，打造期間限定明日美學選品店，邀請活動大使桂綸鎂、李英宏穿上秋冬新品，搶先帶逛站台之外。還推出了只為台灣打造的全球獨家購物慶典「 在地萬歲節」，提供多重優惠。

曾經擔任台灣代言人三年的桂綸鎂，有著如同回娘家的心情，當她看到UNIQLO與許多台灣經典品牌包括大同、春水堂、台灣啤酒等合作系列時，直呼「超可愛的！」還透露只要心情不好的時候，就會想來一杯珍珠奶茶，是台灣人的Soul Food。另外，談到品牌來台10年，桂綸鎂也表示「每個人家裡都有UNIQLO的衣服」，而且時常必須到不同地方拍戲的她，必備的就是Heattech系列發熱衣。而李英宏則認為，UNIQLO的在地化很明確，運用了很多很「台」的符號和語言，他最愛的就是與鼎泰豐聯名T恤，還笑說「能夠送給外國朋友」。

UNIQLO來台十周年，從10月1日起到11月1日為止，選在松菸誠品一樓，打造期間限定明日美學選品店。圖／UNIQLO提供
UNIQLO來台十周年，從10月1日起到11月1日為止，選在松菸誠品一樓，打造期間限定明日美學選品店。圖／UNIQLO提供

為了慶祝來台十周年，UNIQLO可說是慶祝活動不斷，除了重新改裝台灣一號店之外，還自10月1日到10月15日為止，呈現全球獨家的在地萬歲購物節，超過百項男、女、童裝商品提供超值限定優惠價格。不僅如此，也是自10月1日起，為期一個月，UNIQLO還在松菸誠品，首次打造「Lifewear明日美學選品店」的體驗空間。精選了機能外套、台灣經典品牌UT以及人氣聯名UNIQLO U系列等服裝，以及話題的AIRism 2.0口罩，供消費者一次購足。

桂綸鎂（左）和李英宏一起為UNIQLO來台10周年活動站台。記者林俊良 ／攝影
桂綸鎂（左）和李英宏一起為UNIQLO來台10周年活動站台。記者林俊良 ／攝影

桂綸鎂為UNIQLO來台10周年活動站台。記者林俊良 ／攝影
桂綸鎂為UNIQLO來台10周年活動站台。記者林俊良 ／攝影

桂綸鎂（左）和李英宏一起為UNIQLO來台10周年活動站台。記者林俊良 ／攝影
桂綸鎂（左）和李英宏一起為UNIQLO來台10周年活動站台。記者林俊良 ／攝影

李英宏為UNIQLO來台10周年活動站台。記者林俊良 ／攝影
李英宏為UNIQLO來台10周年活動站台。記者林俊良 ／攝影

桂綸鎂為UNIQLO來台10周年活動站台。記者林俊良 ／攝影
桂綸鎂為UNIQLO來台10周年活動站台。記者林俊良 ／攝影

李英宏為UNIQLO來台10周年活動站台。記者林俊良 ／攝影
李英宏為UNIQLO來台10周年活動站台。記者林俊良 ／攝影

UNIQLO來台十周年，從10月1日起到11月1日為止，選在松菸誠品一樓，打造期間限定明日美學選品店。圖／UNIQLO提供
UNIQLO來台十周年，從10月1日起到11月1日為止，選在松菸誠品一樓，打造期間限定明日美學選品店。圖／UNIQLO提供

UNIQLO 品牌

延伸閱讀

金馬57／最佳女主角入圍公布！ 桂綸鎂、謝欣穎力抗陳淑芳

口罩商機有多熱？快時尚UNIQLO也來搶

高雄電影節10月登場 桂綸鎂謝欣穎張書豪齊聚特別放映

「腿」入選東京影展 桂綸鎂挑戰非典型女性

相關新聞

UNIQLO來台十周年首創選品店 桂綸鎂、李英宏搶先帶逛

UNIQLO來台十周年，除了打造多個呼應台灣市場需求的企劃之外，更從10月1日起到11月1日為止，選在松菸誠品一樓，打造...

米妮、小熊維尼、三眼怪全都有！7-11再推「迪士尼系列口罩鍊」

後疫情時代口罩還是得不離身，各種為了方便攜帶、配戴口罩的小物也愈來愈多樣，7-ELEVEN繼推出限店販售的迪士尼系列口罩...

阿瘦皮鞋進軍美妝市場賣面膜、足膜 周慶全館2件68折

今年適逢A.S.O阿瘦皮鞋68周年慶，在周年慶期間也推出全館商品2件以上68折、精選商品買一送一的優惠，此外，相較往年的...

4款丼飯、起司豬排咖哩煮！邁泉豬排、赤から出新菜

儘管無法去日本，但是仍不能錯過品嚐日式料理的滋味！來自東京的連鎖豬排店「MAiSEN邁泉豬排」，新推出起司豬排咖哩煮、豚...

展現女性力量！蔡依林性感演繹PUMA新裝、吳子霏穿adidas外套耍帥

沒有人規定女生只能有一種樣貌，就像是PUMA推出全新秋冬瑜珈服系列時，代言人天后蔡依林即使沒有裸露，但依舊能詮釋出性感樣...

這還有PS5！有閑攜手普雷伊釋出20組光碟機版預購名額

PS5預購搶翻天，網路炒作價已經飆上天際，玩家都在問哪裡還有貨？遊戲橘子旗下「有閑娛樂電商」攜手「普雷伊電視遊樂器專賣店...

台隆手創館首家旗艦店 營業19年的微風店今晚熄燈

位於微風廣場6樓，2001年開幕的台隆手創館微風店，日前才展開周年慶，隨著周年慶在今天結束，營業19年的台隆手創館微風店...

蠟筆小新、Snoopy攜手潮牌再度回歸耍萌 就是要粉絲荷包大失血

Stayreal繼五月曾與「蠟筆小新」合作後，再度推出全新的系列，除了服飾、配件之外，還推出親子都有同款的睡衣。另外外:...

巴黎時裝周／LVMH太子妃婚後首度出席大秀 和木村心美跨時空看DIOR

DIOR在巴黎發表2021春夏時裝系列，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri一如既往在女性身軀、女性主義與...

滿千送200、打卡送冰！米其林一星泰菜「頌丹樂」登台

來自泰國，獲得米其林一星肯定的「頌丹樂」（Somtum Der）泰式餐廳，將於10月1日正式登台，進駐微風台北車站。店內...

「青梅霜淇淋、蔬食肉丸」10月IKEA一口氣推出8款新菜

迎接10月中秋、雙十連假以及熱鬧的萬聖節，IKEA在10月推出全新「青梅霜淇淋」口味、萬聖節限定的「巫婆手指餅乾」、「焦...

台灣防疫科技閃耀國際 ELECLEAN e立淨獲列WHO全球抗疫創新科技

台灣工研院新創公司ELECLEAN創淨科技，獨創只需加水通電，就可即時製造「高活性氧抗菌液」的獨家專利技術，亮眼技術脫穎而出，被WHO選列為對抗新冠肺炎的創新科技之一。

熱門新聞

驚爆！寒舍艾麗將轉做防疫旅館 10月17日後不接受訂房

國家警報響！中午12時37分規模5.9宜蘭外海地震 最大震度新竹4級

中秋連假出遊返鄉必看！ 高乘載管制提早、國道匝道封閉、公路客運租車優惠總整理

男寶寶在媽媽子宮裡尿尿 醫師分享難得一見畫面

不斷更新／中秋連假明天登場 國道南下出現紫爆大塞車

他瞄到「餘額3千」嚇傻 網反曝悠遊卡「神用法」包辦一日行程

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。