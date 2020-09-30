UNIQLO來台十周年首創選品店 桂綸鎂、李英宏搶先帶逛

UNIQLO來台十周年，除了打造多個呼應台灣市場需求的企劃之外，更從10月1日起到11月1日為止，選在松菸誠品一樓，打造期間限定明日美學選品店，邀請活動大使桂綸鎂、李英宏穿上秋冬新品，搶先帶逛站台之外。還推出了只為台灣打造的全球獨家購物慶典「 在地萬歲節」，提供多重優惠。

曾經擔任台灣代言人三年的桂綸鎂，有著如同回娘家的心情，當她看到UNIQLO與許多台灣經典品牌包括大同、春水堂、台灣啤酒等合作系列時，直呼「超可愛的！」還透露只要心情不好的時候，就會想來一杯珍珠奶茶，是台灣人的Soul Food。另外，談到品牌來台10年，桂綸鎂也表示「每個人家裡都有UNIQLO的衣服」，而且時常必須到不同地方拍戲的她，必備的就是Heattech系列發熱衣。而李英宏則認為，UNIQLO的在地化很明確，運用了很多很「台」的符號和語言，他最愛的就是與鼎泰豐聯名T恤，還笑說「能夠送給外國朋友」。

UNIQLO來台十周年，從10月1日起到11月1日為止，選在松菸誠品一樓，打造期間限定明日美學選品店。圖／UNIQLO提供

為了慶祝來台十周年，UNIQLO可說是慶祝活動不斷，除了重新改裝台灣一號店之外，還自10月1日到10月15日為止，呈現全球獨家的在地萬歲購物節，超過百項男、女、童裝商品提供超值限定優惠價格。不僅如此，也是自10月1日起，為期一個月，UNIQLO還在松菸誠品，首次打造「Lifewear明日美學選品店」的體驗空間。精選了機能外套、台灣經典品牌UT以及人氣聯名UNIQLO U系列等服裝，以及話題的AIRism 2.0口罩，供消費者一次購足。

桂綸鎂（左）和李英宏一起為UNIQLO來台10周年活動站台。記者林俊良 ／攝影

桂綸鎂為UNIQLO來台10周年活動站台。記者林俊良 ／攝影

桂綸鎂（左）和李英宏一起為UNIQLO來台10周年活動站台。記者林俊良 ／攝影

李英宏為UNIQLO來台10周年活動站台。記者林俊良 ／攝影

桂綸鎂為UNIQLO來台10周年活動站台。記者林俊良 ／攝影

李英宏為UNIQLO來台10周年活動站台。記者林俊良 ／攝影