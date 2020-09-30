米妮、小熊維尼、三眼怪全都有！7-11再推「迪士尼系列口罩鍊」

後疫情時代口罩還是得不離身，各種為了方便攜帶、配戴口罩的小物也愈來愈多樣，7-ELEVEN繼推出限店販售的迪士尼系列口罩吊繩、Hello Kitty口罩掛繩收納組之後，10月13日起將再度推出獨家限定開賣的7款「迪士尼口罩鍊」，共有米妮、小熊維尼、奇奇蒂蒂、三眼怪、雪寶、史迪奇等人氣角色設計，將鍊條扣環扣在口罩掛繩上，就能將口罩掛在胸前、避免遺失，搭配可愛的矽膠吊飾，大人小孩都可以一起耍萌，還能繞在手腕上變成手鍊、當作識別證件套掛鍊或掛在包包當裝飾配件，每款售價89元，全台2,000間7-ELEVEN門市限定販售。

另外，7-ELEVEN將於10月7日起在全台4,000間門市開賣「咖波造型餐盤」、「咖波造型餐具」，其中「咖波造型餐盤」共有咖波、兔兔、狗狗等3款，每款售價299元；「咖波造型餐具」共有奶泡貓小茶匙、咪卡水果叉、咖波小雞圓湯匙、兔兔4齒叉子、狗狗筷子、黑貓蟲橢圓湯匙等6款，每款售價179～199元。