快訊

台灣勞工比南韓更血汗 全年總工時2028小時排全球第4

巴黎傳出巨大爆炸聲 警方叫民眾不必報案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿瘦皮鞋進軍美妝市場賣面膜、足膜 周慶全館2件68折

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
阿瘦皮鞋在周年慶期間推出全館商品2件以上68折、精選商品買一送一的優惠。圖／A.S.O阿瘦皮鞋提供
阿瘦皮鞋在周年慶期間推出全館商品2件以上68折、精選商品買一送一的優惠。圖／A.S.O阿瘦皮鞋提供

今年適逢A.S.O阿瘦皮鞋68周年慶，在周年慶期間也推出全館商品2件以上68折、精選商品買一送一的優惠，此外，相較往年的最大不同處在於跨足美妝產業推出的自有品牌面膜、足膜，也在周年慶期間首度亮相，希望藉此扭轉品牌意象，讓阿瘦不只讓人聯想到「皮鞋」，而是「美好生活」的代名詞。

阿瘦皮鞋近年積極拓展會員經濟，除了鞋款也跨足生活用品市場，拓展多元商品，為助攻周年慶業績，即日起至11月10日祭出各式好康，不僅可享購物折扣，還有多重滿額贈，單筆凡消費滿3,000元，登錄發票號碼線上立即抽花東三天二夜3,000元的旅遊折抵券；滿6,000元加碼抽市價72,400元的e-Moving電動機車；此外，在消費當天登錄發票末四碼與隔天的台灣彩券四星彩號碼如果相同，即享發票金額2倍送（得獎金額上限為2萬元），其他包括豆府餐飲集團料理兌換券、BBL超彈力柔適枕、法國夢特嬌雙人法蘭絨毯、俐德美防刮硬殼行李箱等多項滿額贈，都是實用的生活用品。

此外，考量到周慶檔期正值初秋換季，瞄準保養需求，阿瘦也正式宣布推出自有品牌「藍銅胜肽高效保濕修護緊實亮白金面膜」、「膠原滋潤美足膜」，切入美容保養市場，詳細周年慶的各項優惠可上官網查詢。

阿瘦皮鞋進軍美妝市場，在周年慶期間首度推出面膜與足膜。圖／A.S.O阿瘦皮鞋提供
阿瘦皮鞋進軍美妝市場，在周年慶期間首度推出面膜與足膜。圖／A.S.O阿瘦皮鞋提供

周年慶

延伸閱讀

連假周年慶大戰！新光三越「線上線下」24小時不打烊

相關新聞

阿瘦皮鞋進軍美妝市場賣面膜、足膜 周慶全館2件68折

今年適逢A.S.O阿瘦皮鞋68周年慶，在周年慶期間也推出全館商品2件以上68折、精選商品買一送一的優惠，此外，相較往年的...

4款丼飯、起司豬排咖哩煮！邁泉豬排、赤から出新菜

儘管無法去日本，但是仍不能錯過品嚐日式料理的滋味！來自東京的連鎖豬排店「MAiSEN邁泉豬排」，新推出起司豬排咖哩煮、豚...

展現女性力量！蔡依林性感演繹PUMA新裝、吳子霏穿adidas外套耍帥

沒有人規定女生只能有一種樣貌，就像是PUMA推出全新秋冬瑜珈服系列時，代言人天后蔡依林即使沒有裸露，但依舊能詮釋出性感樣...

這還有PS5！有閑攜手普雷伊釋出20組光碟機版預購名額

PS5預購搶翻天，網路炒作價已經飆上天際，玩家都在問哪裡還有貨？遊戲橘子旗下「有閑娛樂電商」攜手「普雷伊電視遊樂器專賣店...

台隆手創館首家旗艦店 營業19年的微風店今晚熄燈

位於微風廣場6樓，2001年開幕的台隆手創館微風店，日前才展開周年慶，隨著周年慶在今天結束，營業19年的台隆手創館微風店...

蠟筆小新、Snoopy攜手潮牌再度回歸耍萌 就是要粉絲荷包大失血

Stayreal繼五月曾與「蠟筆小新」合作後，再度推出全新的系列，除了服飾、配件之外，還推出親子都有同款的睡衣。另外外:...

巴黎時裝周／LVMH太子妃婚後首度出席大秀 和木村心美跨時空看DIOR

DIOR在巴黎發表2021春夏時裝系列，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri一如既往在女性身軀、女性主義與...

滿千送200、打卡送冰！米其林一星泰菜「頌丹樂」登台

來自泰國，獲得米其林一星肯定的「頌丹樂」（Somtum Der）泰式餐廳，將於10月1日正式登台，進駐微風台北車站。店內...

「青梅霜淇淋、蔬食肉丸」10月IKEA一口氣推出8款新菜

迎接10月中秋、雙十連假以及熱鬧的萬聖節，IKEA在10月推出全新「青梅霜淇淋」口味、萬聖節限定的「巫婆手指餅乾」、「焦...

台灣防疫科技閃耀國際 ELECLEAN e立淨獲列WHO全球抗疫創新科技

台灣工研院新創公司ELECLEAN創淨科技，獨創只需加水通電，就可即時製造「高活性氧抗菌液」的獨家專利技術，亮眼技術脫穎而出，被WHO選列為對抗新冠肺炎的創新科技之一。

黑貓MOON娃娃超可愛！「全家便利商店 X APUJAN集點」居家服、居家用品全都有

超商集點不再只是可愛角色的天下，看準現代人愈來愈注重生活質感與品味，全家便利商店首度與時裝品牌APUJAN攜手，獨家打造...

跟著「JINHO宜蘭敬好生活」感受閒逸生活

品牌名稱取自宜蘭腔台語「JINHO」，開宗明義揭示了這個地方創生品牌從裡到外皆「非常好」。以「山海孕育的宜蘭美好」為核心理念， JINHO宜蘭敬好生活在選品上著重能展現宜蘭多元文化特色面貌，並具有一定市場成熟度的在地生活風格品牌，希冀藉由互相串連，推廣宜蘭的人文、在地創作能力與生活步調。

熱門新聞

驚爆！寒舍艾麗將轉做防疫旅館 10月17日後不接受訂房

國家警報響！中午12時37分規模5.9宜蘭外海地震 最大震度新竹4級

中秋連假出遊返鄉必看！ 高乘載管制提早、國道匝道封閉、公路客運租車優惠總整理

男寶寶在媽媽子宮裡尿尿 醫師分享難得一見畫面

不斷更新／中秋連假明天登場 國道南下出現紫爆大塞車

他瞄到「餘額3千」嚇傻 網反曝悠遊卡「神用法」包辦一日行程

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。