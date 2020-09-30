阿瘦皮鞋進軍美妝市場賣面膜、足膜 周慶全館2件68折

今年適逢A.S.O阿瘦皮鞋68周年慶，在周年慶期間也推出全館商品2件以上68折、精選商品買一送一的優惠，此外，相較往年的最大不同處在於跨足美妝產業推出的自有品牌面膜、足膜，也在周年慶期間首度亮相，希望藉此扭轉品牌意象，讓阿瘦不只讓人聯想到「皮鞋」，而是「美好生活」的代名詞。

阿瘦皮鞋近年積極拓展會員經濟，除了鞋款也跨足生活用品市場，拓展多元商品，為助攻周年慶業績，即日起至11月10日祭出各式好康，不僅可享購物折扣，還有多重滿額贈，單筆凡消費滿3,000元，登錄發票號碼線上立即抽花東三天二夜3,000元的旅遊折抵券；滿6,000元加碼抽市價72,400元的e-Moving電動機車；此外，在消費當天登錄發票末四碼與隔天的台灣彩券四星彩號碼如果相同，即享發票金額2倍送（得獎金額上限為2萬元），其他包括豆府餐飲集團料理兌換券、BBL超彈力柔適枕、法國夢特嬌雙人法蘭絨毯、俐德美防刮硬殼行李箱等多項滿額贈，都是實用的生活用品。