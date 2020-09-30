4款丼飯、起司豬排咖哩煮！邁泉豬排、赤から出新菜

儘管無法去日本，但是仍不能錯過品嚐日式料理的滋味！來自東京的連鎖豬排店「MAiSEN邁泉豬排」，新推出起司豬排咖哩煮、豚香三色丼、日式炸雞排等全新料理；源自名古屋的「赤からAKAKARA」，則是新推出4種口味的丼飯，還有中秋限定的串燒套餐，讓民眾中秋聚餐時增添餐桌新意。

東京的「MAiSEN邁泉豬排」，目前在台共有4間門市。今年秋季新推出的「起司豬排咖哩煮」，將豬排配上馬茲瑞拉與切達雙重起司，佐以濃郁咖哩醬，帶來多層次口感，每套430元。台北101 EXPRESS門市獨家推出「豚香三色丼」結合蛋鬆、加入邁泉醬汁炒製而成的豬絞肉，以及鹽醬韭菜，呈現出一道獨特的三色丼飯，每份169元。微風北車小邁店推出全台獨家的「日式炸雞排」，將雞肉搭配獨門配方醃漬入味，裹上邁泉特色麵包粉油炸，最後再灑上特製辛香鹽，每份69元。

除了新菜上市外，邁泉豬排也配合各百貨週年慶，推出一系列優惠活動。台北信義A9店，10月22日起的週年慶期間，舉辦滿千送百活動；高雄漢神巨蛋店則於10月14日至10月18日推出唐揚雞買1送1的獨家優惠。