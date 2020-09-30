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4款丼飯、起司豬排咖哩煮！邁泉豬排、赤から出新菜
儘管無法去日本，但是仍不能錯過品嚐日式料理的滋味！來自東京的連鎖豬排店「MAiSEN邁泉豬排」，新推出起司豬排咖哩煮、豚香三色丼、日式炸雞排等全新料理；源自名古屋的「赤からAKAKARA」，則是新推出4種口味的丼飯，還有中秋限定的串燒套餐，讓民眾中秋聚餐時增添餐桌新意。
東京的「MAiSEN邁泉豬排」，目前在台共有4間門市。今年秋季新推出的「起司豬排咖哩煮」，將豬排配上馬茲瑞拉與切達雙重起司，佐以濃郁咖哩醬，帶來多層次口感，每套430元。台北101 EXPRESS門市獨家推出「豚香三色丼」結合蛋鬆、加入邁泉醬汁炒製而成的豬絞肉，以及鹽醬韭菜，呈現出一道獨特的三色丼飯，每份169元。微風北車小邁店推出全台獨家的「日式炸雞排」，將雞肉搭配獨門配方醃漬入味，裹上邁泉特色麵包粉油炸，最後再灑上特製辛香鹽，每份69元。
除了新菜上市外，邁泉豬排也配合各百貨週年慶，推出一系列優惠活動。台北信義A9店，10月22日起的週年慶期間，舉辦滿千送百活動；高雄漢神巨蛋店則於10月14日至10月18日推出唐揚雞買1送1的獨家優惠。
至於來自名古屋的「「赤からAKAKARA」，店內以使用赤味噌搭配辣椒的赤味噌湯為招牌，提供具有日系風格的鍋物與居酒屋料理。本次全新推出「AKAKARA 丼吃丼」系列新品，共有泡菜豬五花、鹽醬蔥香蛋、柚香味噌雞、培根牛蔥花等4種口味，每份均為69元。另外在10月1日至10月4日期間，還推出中秋限定的串燒套餐，內含牛牛紅炸彈、牛牛金針菇、豬豬杏包菇、豬豬脆白蔥、就是玉米筍等5種串燒，活動價250元。
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