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展現女性力量！蔡依林性感演繹PUMA新裝、吳子霏穿adidas外套耍帥

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
蔡依林演繹PUMA訓練系列Studio Metallic長薄T恤1,480元九分緊身褲1,880元和Provoke XT Mid Wns 鞋3,580元。圖／PUMA提供
蔡依林演繹PUMA訓練系列Studio Metallic長薄T恤1,480元九分緊身褲1,880元和Provoke XT Mid Wns 鞋3,580元。圖／PUMA提供

沒有人規定女生只能有一種樣貌，就像是PUMA推出全新秋冬瑜珈服系列時，代言人天后蔡依林即使沒有裸露，但依舊能詮釋出性感樣貌。而因《獵夢特工》受到矚目的吳子霏則穿上adidas連帽外套耍帥，展現不輸男生的自信。

今年七月首度推出STUDIO瑜珈專業運動服飾的PUMA，在入秋之際，呈現秋冬新款，改以野性風格強化女孩們的美麗，利用大量搶眼金屬髮絲質感面料搭配鏤空透氣設計剪裁，並由天后蔡依林親自化身小野豹性感演繹。PUMA已「LOW IMPACT for the HIGH POWERED」為靈感，結合高彈力伸展機能、輕盈鏤空透氣網布、及高腰輪廓剪裁等重點，讓女孩們在專注運動時更能心無旁鶩地迎接各種挑戰。有別於上一季的浪漫風格，品牌改以星光黑、木星紅等色彩打造，透過金屬髮絲面料貼合身形曲線剪裁，為運動穿搭添加性感元素。

喜愛街頭俏皮風格的消費者，可以參考吳子霏演繹的adidas Z.N.E.系列連帽外套。圖／adidas提供
喜愛街頭俏皮風格的消費者，可以參考吳子霏演繹的adidas Z.N.E.系列連帽外套。圖／adidas提供

不想運動造型太性感，可以仿效吳子霏穿上全新adidas Z.N.E.系列連帽外套，除了具備機能性外，剪裁也有巧思，可修飾手臂的蝴蝶袖的設計與可調整高低的縮口褲腳，賦予了搭配時的多元變化。而且，內搭白色三線紋運動內衣以及螢光橘長版外套，則能營造視覺亮點與線條感，低調展現好身材，也可以搭配簡單T恤，利用不同色系堆疊，添加個人風格。另外，想來一趟城市之旅，那麼adidas Outer Jacket連帽外套就不失為好選擇，利用奶茶色拼接淡粉色塊，採用防風、防潑水面料，帽緣加長的遮陽設計，可應付忽冷忽熱的不穩定天氣。

蔡依林演繹PUMA訓練系列Studio Metallic長薄T恤1,480元、九分緊身褲1,880元。圖／PUMA提供
蔡依林演繹PUMA訓練系列Studio Metallic長薄T恤1,480元、九分緊身褲1,880元。圖／PUMA提供

蔡依林演繹PUMA訓練系列Studio Metallic長薄T恤1,480元、九分緊身褲1,880元。圖／PUMA提供
蔡依林演繹PUMA訓練系列Studio Metallic長薄T恤1,480元、九分緊身褲1,880元。圖／PUMA提供

蔡依林演繹PUMA訓練系列Studio Metallic長薄T恤1,480元九分緊身褲1,880元和Provoke XT Mid Wns 鞋3,580元。圖／PUMA提供
蔡依林演繹PUMA訓練系列Studio Metallic長薄T恤1,480元九分緊身褲1,880元和Provoke XT Mid Wns 鞋3,580元。圖／PUMA提供

蔡依林演繹PUMA訓練系列Studio Metallic長薄T恤1,480元、九分緊身褲1,880元和Provoke XT Mid Wns 鞋3,580元。圖／PUMA提供
蔡依林演繹PUMA訓練系列Studio Metallic長薄T恤1,480元、九分緊身褲1,880元和Provoke XT Mid Wns 鞋3,580元。圖／PUMA提供

蔡依林演繹PUMA訓練系列Studio Metallic長薄T恤1,480元、九分緊身褲1,880元和Provoke XT Mid Wns 鞋3,580元。圖／PUMA提供
蔡依林演繹PUMA訓練系列Studio Metallic長薄T恤1,480元、九分緊身褲1,880元和Provoke XT Mid Wns 鞋3,580元。圖／PUMA提供

吳子霏身著的adidas Z.N.E.系列全黑連帽外套，利用不同色系內搭做堆疊，為穿搭注入自我風範。圖／adidas提供
吳子霏身著的adidas Z.N.E.系列全黑連帽外套，利用不同色系內搭做堆疊，為穿搭注入自我風範。圖／adidas提供

adidas Outer Jacket連帽外套3,090元。圖／adidas提供
adidas Outer Jacket連帽外套3,090元。圖／adidas提供

adidas 瑜珈

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