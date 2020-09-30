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展現女性力量！蔡依林性感演繹PUMA新裝、吳子霏穿adidas外套耍帥
沒有人規定女生只能有一種樣貌，就像是PUMA推出全新秋冬瑜珈服系列時，代言人天后蔡依林即使沒有裸露，但依舊能詮釋出性感樣貌。而因《獵夢特工》受到矚目的吳子霏則穿上adidas連帽外套耍帥，展現不輸男生的自信。
今年七月首度推出STUDIO瑜珈專業運動服飾的PUMA，在入秋之際，呈現秋冬新款，改以野性風格強化女孩們的美麗，利用大量搶眼金屬髮絲質感面料搭配鏤空透氣設計剪裁，並由天后蔡依林親自化身小野豹性感演繹。PUMA已「LOW IMPACT for the HIGH POWERED」為靈感，結合高彈力伸展機能、輕盈鏤空透氣網布、及高腰輪廓剪裁等重點，讓女孩們在專注運動時更能心無旁鶩地迎接各種挑戰。有別於上一季的浪漫風格，品牌改以星光黑、木星紅等色彩打造，透過金屬髮絲面料貼合身形曲線剪裁，為運動穿搭添加性感元素。
不想運動造型太性感，可以仿效吳子霏穿上全新adidas Z.N.E.系列連帽外套，除了具備機能性外，剪裁也有巧思，可修飾手臂的蝴蝶袖的設計與可調整高低的縮口褲腳，賦予了搭配時的多元變化。而且，內搭白色三線紋運動內衣以及螢光橘長版外套，則能營造視覺亮點與線條感，低調展現好身材，也可以搭配簡單T恤，利用不同色系堆疊，添加個人風格。另外，想來一趟城市之旅，那麼adidas Outer Jacket連帽外套就不失為好選擇，利用奶茶色拼接淡粉色塊，採用防風、防潑水面料，帽緣加長的遮陽設計，可應付忽冷忽熱的不穩定天氣。
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