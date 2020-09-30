這還有PS5！有閑攜手普雷伊釋出20組光碟機版預購名額

PS5預購搶翻天，網路炒作價已經飆上天際，玩家都在問哪裡還有貨？遊戲橘子旗下「有閑娛樂電商」攜手「普雷伊電視遊樂器專賣店」，宣布再釋出20組光碟機版PS5預購名額，出貨時間比照官方首波11月19日發貨，上次沒搶到的民眾，可得把握機會試手氣！

疫情宅在家加上次世代主機登場，讓今年電玩主機熱潮大爆發！繼年初Switch缺貨潮，9月中開放預購的索尼次世代主機PlayStation 5，各通路亦一開賣即秒殺，許多玩家線上、實體通路兩頭空，導致黃牛開始以數倍高價炒作，正常價格的預購機會可遇不可求。

為滿足玩家需求，有閑娛樂電商攜手普雷伊電視遊樂器專賣店，釋出20組光碟機版PS5預購名額，並以公平抽籤方式讓人人都有機會搶購。即日起至10月4日23:59止於有閑娛樂電商指定活動頁面（https://shop.jollybuy.com/47osg）領取活動指定免運券，並鎖定10月5日中午12:30的有閑JollyBuy娛樂電商粉絲團直播，現場將直接抽出20名幸運兒，可預購並首波入手PS5。