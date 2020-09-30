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台隆手創館首家旗艦店 營業19年的微風店今晚熄燈
位於微風廣場6樓，2001年開幕的台隆手創館微風店，日前才展開周年慶，隨著周年慶在今天結束，營業19年的台隆手創館微風店也將在今日落幕，營業最後一天。
同樣位於東區SOGO復興店的台隆手創館9月初才剛推出4.0全新型態概念店，也是台隆手創館正式使用日本東急手創館「Tokyu Hands」商標的首店，開幕後業績翻倍成長，顯見台隆手創館在同一商圈，將集中火力重點經營全新升級店型。
台隆手創館微風店隨著微風廣場2001年一起開幕，也是台隆手創館第一家旗艦店，營業19年後，因租約到期今日將結束營業。據了解，台隆手創館撤出後，原址將由Crate and Barrel進駐，但Crate and Barrel低調表示，目前還在談，尚未確定。
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