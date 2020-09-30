快訊

歐陽娜娜唱我的祖國下場 蘇貞昌：她爸演的《藍與黑》可參考

首場辯論成鬧劇...是否參加下兩場？拜登陣營面臨難題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蠟筆小新、Snoopy攜手潮牌再度回歸耍萌 就是要粉絲荷包大失血

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
蠟筆小新、Snoopy攜手潮牌再度回歸耍萌，就是要粉絲荷包大失血。圖／Stayreal、I.T提供
蠟筆小新、Snoopy攜手潮牌再度回歸耍萌，就是要粉絲荷包大失血。圖／Stayreal、I.T提供

Stayreal繼五月曾與「蠟筆小新」合作後，再度推出全新的系列，除了服飾、配件之外，還推出親子都有同款的睡衣。另外外:CHOCOOLATE與SNOOPY也同樣二度聯名，帶來備有童裝的全新系列，都是粉絲們必備單品。

Stayreal今年秋冬讓蠟筆小新聯名系列回歸，推出動感超人連帽外套，還有冬天必備的假兩件式的連帽上衣，搭配蠟筆小新與小白一起舞動的逗趣模樣，重現活潑搞怪的精神。不過這一次除了上述的角色之外，還有應消費者的要求，Stayreal還加入了小葵、不理不理左衛門以及鱷魚山先生的圖案，化身成零錢包或是電繡襪組。而且，小新最愛的巧克比餅乾神還原變成側背包以及口罩；這次推出的配件系列不能錯過的就是蠟筆小新睡衣組，親子裝的版型設計，讓大人與小孩能輕鬆穿搭同款。

Stayreal蠟筆小新聯名系列小新巧克比餅乾口袋T恤1,680元。圖／Stayreal提供
Stayreal蠟筆小新聯名系列小新巧克比餅乾口袋T恤1,680元。圖／Stayreal提供

而:CHOCOOLATE與SNOOPY也同樣二度合作，同樣由史努比和他的好友WOODSTOCK、CHARLIE BROWN及LUCY一同成為聯名服飾的主角。推出包括印花圖案T恤及圓領衫等，採用黑、白、灰色外為主調，加上粉紫、紅及黃色點綴。同時還在服裝上使用毛絨印花、繡花圖案等，創造出細節感。其中最特別的就是印有SNOOPY的PHOTO FLOCKING連帽上衣，同款設計還備有童裝，是打造親子裝必買。而配件部分，則有實用又可愛的SNOOPY側背袋及文青感的黑、白兩色繡花漁夫帽，每一款都值得納入收藏。

:CHOCOOLATE x SNOOPY聯名系列連帽上衣2,259元。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE x SNOOPY聯名系列連帽上衣2,259元。圖／I.T提供

Stayreal蠟筆小新聯名系列我是小新寬版厚棉T恤2,080元。圖／Stayreal提供
Stayreal蠟筆小新聯名系列我是小新寬版厚棉T恤2,080元。圖／Stayreal提供

Stayreal蠟筆小新聯名系列零錢包380元（個）。圖／Stayreal提供
Stayreal蠟筆小新聯名系列零錢包380元（個）。圖／Stayreal提供

:CHOCOOLATE x SNOOPY聯名系列毛絨印花圖案連帽上衣2,459元。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE x SNOOPY聯名系列毛絨印花圖案連帽上衣2,459元。圖／I.T提供

Stayreal蠟筆小新聯名系列小新小葵電繡襪組580元。圖／Stayreal提供
Stayreal蠟筆小新聯名系列小新小葵電繡襪組580元。圖／Stayreal提供

Stayreal蠟筆小新聯名系列小新巧克比餅乾側背包780元。圖／Stayreal提供
Stayreal蠟筆小新聯名系列小新巧克比餅乾側背包780元。圖／Stayreal提供

:CHOCOOLATE x SNOOPY聯名系列T恤1,099元。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE x SNOOPY聯名系列T恤1,099元。圖／I.T提供

:CHOCOOLATE x SNOOPY聯名系列側背袋1,679元。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE x SNOOPY聯名系列側背袋1,679元。圖／I.T提供

:CHOCOOLATE x SNOOPY聯名系列漁夫帽1,459元。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE x SNOOPY聯名系列漁夫帽1,459元。圖／I.T提供

親子 口罩

延伸閱讀

潮牌合作進行到一半！林俊傑黑衣黑帽低調悼小鬼黃鴻升

Jordan Brand再度聯手潮牌Union 打造必收Air Jordan IV鞋款

小鬼黃鴻升經營潮牌不受「利」誘：絕不洗粉絲的錢！

「沒有風格，只有精神！」小鬼黃鴻升用心做品牌，經營潮牌十年仍屹立不搖

相關新聞

台隆手創館首家旗艦店 營業19年的微風店今晚熄燈

位於微風廣場6樓，2001年開幕的台隆手創館微風店，日前才展開周年慶，隨著周年慶在今天結束，營業19年的台隆手創館微風店...

蠟筆小新、Snoopy攜手潮牌再度回歸耍萌 就是要粉絲荷包大失血

Stayreal繼五月曾與「蠟筆小新」合作後，再度推出全新的系列，除了服飾、配件之外，還推出親子都有同款的睡衣。另外外:...

LVMH太子妃婚後首度出席大秀 和木村心美跨時空看DIOR

DIOR在巴黎發表2021春夏時裝系列，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri一如既往在女性身軀、女性主義與...

滿千送200、打卡送冰！米其林一星泰菜「頌丹樂」登台

來自泰國，獲得米其林一星肯定的「頌丹樂」（Somtum Der）泰式餐廳，將於10月1日正式登台，進駐微風台北車站。店內...

「青梅霜淇淋、蔬食肉丸」10月IKEA一口氣推出8款新菜

迎接10月中秋、雙十連假以及熱鬧的萬聖節，IKEA在10月推出全新「青梅霜淇淋」口味、萬聖節限定的「巫婆手指餅乾」、「焦...

台灣防疫科技閃耀國際 ELECLEAN e立淨獲列WHO全球抗疫創新科技

台灣工研院新創公司ELECLEAN創淨科技，獨創只需加水通電，就可即時製造「高活性氧抗菌液」的獨家專利技術，亮眼技術脫穎而出，被WHO選列為對抗新冠肺炎的創新科技之一。

黑貓MOON娃娃超可愛！「全家便利商店 X APUJAN集點」居家服、居家用品全都有

超商集點不再只是可愛角色的天下，看準現代人愈來愈注重生活質感與品味，全家便利商店首度與時裝品牌APUJAN攜手，獨家打造...

跟著「JINHO宜蘭敬好生活」感受閒逸生活

品牌名稱取自宜蘭腔台語「JINHO」，開宗明義揭示了這個地方創生品牌從裡到外皆「非常好」。以「山海孕育的宜蘭美好」為核心理念， JINHO宜蘭敬好生活在選品上著重能展現宜蘭多元文化特色面貌，並具有一定市場成熟度的在地生活風格品牌，希冀藉由互相串連，推廣宜蘭的人文、在地創作能力與生活步調。

TIFFANY 2020 Jean Schlumberger高級珠寶 下周閃亮

一位設計師，如何為一個高級珠寶品牌注入獨一無二的活力與辨識，進而相輔相成、各自綻放奇異光彩？TIFFANY即將於下周帶來...

全新蘇格蘭酒廠 艾德麥康首款威士忌年底抵台

又一家全新蘇格蘭酒廠誕生！新時代的酒廠艾德麥康（Ardnamurchan）單一麥芽威士忌，經歷了6年半的漫長等待，於今年...

三國控必收！ Johnnie Walker XR21三國領袖限定版

Johnnie Walker XR21全新推出「三國領袖限定版」，透過亂世三大霸主孫權、曹操、劉備，三位不同「造局者」性...

RIMOWA全新專門店開幕！消費者搶買話題新色沙漠玫瑰粉、仙人掌綠通通有

睽違兩年，德國豪華行李箱品牌RIMOWA正式落腳寶麗廣塲（Bellavita）成立全新專門店，讓品牌粉絲莫不歡欣。除了購...

熱門新聞

國家警報響！中午12時37分規模5.9宜蘭外海地震 最大震度新竹4級

驚爆！寒舍艾麗將轉做防疫旅館 10月17日後不接受訂房

中秋連假出遊返鄉必看！ 高乘載管制提早、國道匝道封閉、公路客運租車優惠總整理

男寶寶在媽媽子宮裡尿尿 醫師分享難得一見畫面

不斷更新／中秋連假明天登場 國道南下出現紫爆大塞車

他瞄到「餘額3千」嚇傻 網反曝悠遊卡「神用法」包辦一日行程

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。