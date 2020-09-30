蠟筆小新、Snoopy攜手潮牌再度回歸耍萌 就是要粉絲荷包大失血

Stayreal繼五月曾與「蠟筆小新」合作後，再度推出全新的系列，除了服飾、配件之外，還推出親子都有同款的睡衣。另外外:CHOCOOLATE與SNOOPY也同樣二度聯名，帶來備有童裝的全新系列，都是粉絲們必備單品。

Stayreal今年秋冬讓蠟筆小新聯名系列回歸，推出動感超人連帽外套，還有冬天必備的假兩件式的連帽上衣，搭配蠟筆小新與小白一起舞動的逗趣模樣，重現活潑搞怪的精神。不過這一次除了上述的角色之外，還有應消費者的要求，Stayreal還加入了小葵、不理不理左衛門以及鱷魚山先生的圖案，化身成零錢包或是電繡襪組。而且，小新最愛的巧克比餅乾神還原變成側背包以及口罩；這次推出的配件系列不能錯過的就是蠟筆小新睡衣組，親子裝的版型設計，讓大人與小孩能輕鬆穿搭同款。

Stayreal蠟筆小新聯名系列小新巧克比餅乾口袋T恤1,680元。圖／Stayreal提供

而:CHOCOOLATE與SNOOPY也同樣二度合作，同樣由史努比和他的好友WOODSTOCK、CHARLIE BROWN及LUCY一同成為聯名服飾的主角。推出包括印花圖案T恤及圓領衫等，採用黑、白、灰色外為主調，加上粉紫、紅及黃色點綴。同時還在服裝上使用毛絨印花、繡花圖案等，創造出細節感。其中最特別的就是印有SNOOPY的PHOTO FLOCKING連帽上衣，同款設計還備有童裝，是打造親子裝必買。而配件部分，則有實用又可愛的SNOOPY側背袋及文青感的黑、白兩色繡花漁夫帽，每一款都值得納入收藏。

:CHOCOOLATE x SNOOPY聯名系列連帽上衣2,259元。圖／I.T提供

Stayreal蠟筆小新聯名系列我是小新寬版厚棉T恤2,080元。圖／Stayreal提供

Stayreal蠟筆小新聯名系列零錢包380元（個）。圖／Stayreal提供

:CHOCOOLATE x SNOOPY聯名系列毛絨印花圖案連帽上衣2,459元。圖／I.T提供

Stayreal蠟筆小新聯名系列小新小葵電繡襪組580元。圖／Stayreal提供

Stayreal蠟筆小新聯名系列小新巧克比餅乾側背包780元。圖／Stayreal提供

:CHOCOOLATE x SNOOPY聯名系列T恤1,099元。圖／I.T提供

:CHOCOOLATE x SNOOPY聯名系列側背袋1,679元。圖／I.T提供