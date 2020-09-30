LVMH太子妃婚後首度出席大秀 和木村心美跨時空看DIOR

DIOR在巴黎發表2021春夏時裝系列，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri一如既往在女性身軀、女性主義與社會反思中展現她的思維，在本季帶來更多豐沛的色彩，呈現在直線條紋、佩斯利渦紋與品牌經典的細緻刺繡之上，讓女性在上班服裝、創作工裝的剪影中，開啟無垠的想像視野，品牌好友們包括木村心美（Cocomi）、BLACKPINK的Jisoo、新木優子（Yuko Araki）都在家跨時空欣賞大秀直播，這也是LVMH集團太子妃Natalia Vodianova婚後首度出席大型時尚活動。

這場發表選址巴黎協和廣場，以義大利電影導演Alina Marazzi執導的影片作為開始，現場是義大利拼貼藝術家Lucia Marcucci設計的彩繪玻璃，在Catherine Simonpeitri領軍Sequenza 9.3合唱團的磅礡歌聲中，模特兒展演了86套服裝，從經典中煥發新生，例如Bar Jacket就以1957年秋冬高級訂製服系列中為日本設計的服裝輪廓來變化，添加繫帶設計，可依隨穿著者的喜好或需求來調整；男性襯衫演變成為上衣、洋裝，搭配寬條紋褲或短褲，展現了DIOR代表性的襯衫式洋裝輪廓；佩斯利渦紋、花卉圖紋點綴了蕾絲花邊，呈現拼貼的層次感；飾以串珠刺繡的真絲雪紡長洋裝以淺霧藍、深赭和淡橙色設計，腰身突顯服裝的垂墜感，在悠然擺盪中展現女性身段的優雅自在。