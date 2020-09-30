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LVMH太子妃婚後首度出席大秀 和木村心美跨時空看DIOR

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
木村心美、LVMH集團太子妃、Jisoo跨越時空之隔觀賞同場大秀。圖／DIOR提供
木村心美、LVMH集團太子妃、Jisoo跨越時空之隔觀賞同場大秀。圖／DIOR提供

DIOR在巴黎發表2021春夏時裝系列，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri一如既往在女性身軀、女性主義與社會反思中展現她的思維，在本季帶來更多豐沛的色彩，呈現在直線條紋、佩斯利渦紋與品牌經典的細緻刺繡之上，讓女性在上班服裝、創作工裝的剪影中，開啟無垠的想像視野，品牌好友們包括木村心美（Cocomi）、BLACKPINK的Jisoo、新木優子（Yuko Araki）都在家跨時空欣賞大秀直播，這也是LVMH集團太子妃Natalia Vodianova婚後首度出席大型時尚活動。

這場發表選址巴黎協和廣場，以義大利電影導演Alina Marazzi執導的影片作為開始，現場是義大利拼貼藝術家Lucia Marcucci設計的彩繪玻璃，在Catherine Simonpeitri領軍Sequenza 9.3合唱團的磅礡歌聲中，模特兒展演了86套服裝，從經典中煥發新生，例如Bar Jacket就以1957年秋冬高級訂製服系列中為日本設計的服裝輪廓來變化，添加繫帶設計，可依隨穿著者的喜好或需求來調整；男性襯衫演變成為上衣、洋裝，搭配寬條紋褲或短褲，展現了DIOR代表性的襯衫式洋裝輪廓；佩斯利渦紋、花卉圖紋點綴了蕾絲花邊，呈現拼貼的層次感；飾以串珠刺繡的真絲雪紡長洋裝以淺霧藍、深赭和淡橙色設計，腰身突顯服裝的垂墜感，在悠然擺盪中展現女性身段的優雅自在。

Maria Grazia Chiuri的創作靈感，仍來自透過書寫表達自我的女性，例如女性主義代表英國作家吳爾芙（Virginia Woolf），表現為豐沛的色彩層次；向美國作家既評論家蘇珊桑塔格（Susan Sontag）借鏡的穿搭是一件純白襯衫。Maria Grazia Chiuri藉此表達生活、時尚這兩股力量的策動，她運用飄逸織品製成的一件件服裝，呼應Germano Celant在「時間與時尚」文中提到的，「讓時尚解碼潛行的力量和慾望，以最自由與原始的方式來認識自己。」

Bar Jacket以1957年秋冬高訂為日本設計的服裝輪廓來變化，添加繫帶設計。圖／DIOR提供
Bar Jacket以1957年秋冬高訂為日本設計的服裝輪廓來變化，添加繫帶設計。圖／DIOR提供
前幾季的連帽外套輪廓，在本季以紮染、條紋表現。圖／DIOR提供
前幾季的連帽外套輪廓，在本季以紮染、條紋表現。圖／DIOR提供
BLACKPINK的Jisoo也在家裡看秀。圖／DIOR提供
BLACKPINK的Jisoo也在家裡看秀。圖／DIOR提供
日本「透明系女星」新木優子以睡衣造型在家看DIOR春夏大秀。圖／DIOR提供
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上週結婚、正式成為LVMH太子妃的超模Natalia Vodianova，容光煥發出席DIOR 2021春夏發表。圖／DIOR提供
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Cocomi在家裡觀賞DIOR春夏新作。圖／DIOR提供
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飾以串珠刺繡的真絲雪紡長洋裝，以淺霧藍、深赭和淡橙色設計。圖／DIOR提供
飾以串珠刺繡的真絲雪紡長洋裝，以淺霧藍、深赭和淡橙色設計。圖／DIOR提供
當代皮革搭襯飄逸長洋裝，表現出女性多層次的情感與樣態。圖／DIOR提供
當代皮革搭襯飄逸長洋裝，表現出女性多層次的情感與樣態。圖／DIOR提供
DIOR在巴黎協和廣場發表2021春夏季作品。圖／DIOR提供
DIOR在巴黎協和廣場發表2021春夏季作品。圖／DIOR提供
以男性襯衫元素為設計的襯衫式洋裝，為DIOR具代表性的輪廓。圖／DIOR提供
以男性襯衫元素為設計的襯衫式洋裝，為DIOR具代表性的輪廓。圖／DIOR提供
各式各樣的印花長衫與低腰線的垂墜感，是2021春夏女裝的主要造型之一。圖／DIOR提供
各式各樣的印花長衫與低腰線的垂墜感，是2021春夏女裝的主要造型之一。圖／DIOR提供
DIOR在巴黎協和廣場發表2021春夏季共86套新作。圖／DIOR提供
DIOR在巴黎協和廣場發表2021春夏季共86套新作。圖／DIOR提供
佩斯利渦紋、花卉圖紋等豐沛色彩的靈感，來自女作家吳爾芙創作中的生活樣貌。圖／DIOR提供
佩斯利渦紋、花卉圖紋等豐沛色彩的靈感，來自女作家吳爾芙創作中的生活樣貌。圖／DIOR提供
義大利拼貼藝術家Lucia Marcucci設計的彩繪玻璃，帶來神聖的藝術氛圍。圖／DIOR提供
義大利拼貼藝術家Lucia Marcucci設計的彩繪玻璃，帶來神聖的藝術氛圍。圖／DIOR提供
DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri以女性書寫者的執筆情境為靈感，創作2021春夏系列。圖／DIOR提供
DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri以女性書寫者的執筆情境為靈感，創作2021春夏系列。圖／DIOR提供

義大利 Dior

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