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滿千送200、打卡送冰！米其林一星泰菜「頌丹樂」登台

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
可以一次吃到多道招牌菜的「伊善大拼盤」，每份580元。圖／頌丹樂提供
可以一次吃到多道招牌菜的「伊善大拼盤」，每份580元。圖／頌丹樂提供

來自泰國，獲得米其林一星肯定的「頌丹樂」（Somtum Der）泰式餐廳，將於10月1日正式登台，進駐微風台北車站。店內除了提供多款經典的伊善風味料理外，還針對台灣市場，打造了金錢蝦餅佐秘梅醬、伊善香酥炸鱸魚等等台灣限定料理。為慶祝開幕，還有打卡送甜點、滿千送200等一系列優惠活動。

頌丹樂自2012年於曼谷創立，目前在曼谷、清邁、胡志明市、東京、紐約等地均有分店，並且在2016年於紐約摘下米其林一星。此次頌丹樂在台所開設的首間台灣門市，乃是全球第9間分店，店內設有78席座位，從裝潢到擺飾，都以伊善的文化作為基礎，並透過伊善當地的家用器皿、釣魚籃、糯米蒸籠等元素進行點綴。菜單則有沙拉、炸物、燒烤、泰熱湯、蔬食、甜點等等不同的型態。

頌丹樂菜單以泰國的伊善料理為主體。「伊善」為泰國東北部的區域，料理以新鮮蔬菜、肉類為主，並透過豐富的香料進行調味，帶有辛辣的風味，包括青木瓜沙拉、糯米飯，都是伊善菜系中的代表性料理。店內招牌的「頌丹樂星級青木瓜沙拉」，選用台農2號的青木瓜，每片皆以專屬的泰式刨刀刨成7～8公分長、0.2～0.3公分後的細條，透過冰鎮、搗拌等手法，讓各式香料與醬汁能夠相互融合入味，帶來爽脆開胃的滋味，每份208元。另外還有頌丹樂經典炸雞、瑪斯曼咖哩牛肉、香濃綠咖哩雞、秘醬香烤豬排糯米串等菜色，單份多落在200～300元上下。

除了經典的料理外，針對台灣所推出的獨家限定菜單中，則包括有金錢蝦餅佐秘梅醬、薄脆蝦餅佐阿札醬、伊善香酥炸鱸魚、冬蔭鱸魚湯、腰果炒雞丁、炒鮮蝦青木瓜等餐點，每份售價180～520元。業者也透露，店內所有的菜色均是比照泰國的調味，藉此呈現原汁原味的風貌，其中僅有青木瓜沙拉的辣度略為降低，以符合台灣民眾的口味。若是嗜辣者亦可主動告知調整，享受最正統的辛辣感。

為慶祝新店開幕，10月1日當天，消費並參與打卡活動，即贈送價值95元的「黑糖爽丹樂仙草冰」，限量100份。10月1日至10月7日期間，消費滿1000元，就贈送200元抵用券，限量200份。另外「頌丹樂星級炸雞翅」，原價3支120元，特價90元；紅寶石洛神花茶、草本仙草茶原價120元，每日前100名消費者，可享半價優惠，另有泰國勝獅啤酒的優惠。

【頌丹樂】

地址：台北市中正區北平西路3號2樓（微風台北車站）

電話：02-2388-2968

台灣限定推出的「金錢蝦餅佐秘梅醬」，每份260元。記者陳睿中／攝影
台灣限定推出的「金錢蝦餅佐秘梅醬」，每份260元。記者陳睿中／攝影
頌丹樂的青木瓜沙拉，均是透過搗拌的手法入味。記者陳睿中／攝影
頌丹樂的青木瓜沙拉，均是透過搗拌的手法入味。記者陳睿中／攝影
頌丹樂星級青木瓜沙拉，每份208元。圖／頌丹樂提供
頌丹樂星級青木瓜沙拉，每份208元。圖／頌丹樂提供
頌丹樂店內規劃有椰奶烤豬肉串、頌丹樂秘醬烤豬排奶香糯米串等多項燒烤料理。圖／頌丹樂提供
頌丹樂店內規劃有椰奶烤豬肉串、頌丹樂秘醬烤豬排奶香糯米串等多項燒烤料理。圖／頌丹樂提供
台灣限定推出的「伊善香酥炸鱸魚」，每份520元。記者陳睿中／攝影
台灣限定推出的「伊善香酥炸鱸魚」，每份520元。記者陳睿中／攝影
店內有多款泰式甜點與飲品。記者陳睿中／攝影
店內有多款泰式甜點與飲品。記者陳睿中／攝影

泰國 米其林 菜色 台北車站

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