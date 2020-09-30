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「青梅霜淇淋、蔬食肉丸」10月IKEA一口氣推出8款新菜

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
IKEA在10月推出多款期間限定新菜。
IKEA在10月推出多款期間限定新菜。

迎接10月中秋、雙十連假以及熱鬧的萬聖節，IKEA在10月推出全新「青梅霜淇淋」口味、萬聖節限定的「巫婆手指餅乾」、「焦糖蘋果戰斧豬排」，還有「鰻魚和風炒飯」等8款期間限定新菜色。

此外，IKEA卡友10/1至10/14消費單筆滿5千可獲得5百元滿額抵用券，再加碼9/30至10/4連假期間，卡友獨享7款商品優惠價，最低下殺2.5折。

IKEA瑞典餐廳限時推出「焦糖蘋果戰斧豬排」，一次可享受半筋半肉的骨邊肉、里肌肉、上蓋肉三種部位的口感，再淋上蘋果、番茄以及紅葡萄酒熬成的特調醬汁。日式風味「鰻魚和風炒飯」，使用台灣鰻搭配獨門醬汁香氣四溢。IKEA招牌的瑞典肉丸現在也推出蔬食者可吃的「植物素肉丸」，原有的愛好者也多了一種新選擇。

IKEA美食小站新推出「一口千層麵」一顆就吃得到香濃起司與千層麵堆疊的濃郁滋味。用在地食材製成推出的「青梅霜淇淋」，以台南的梅子汁為原料，搭配獨家糖漬醃製工法，鎖住梅子的酸甜，飯後來上一支清爽解膩。針對萬聖節，IKEA推出外觀擬真的應景小點「巫婆手指餅乾」，以原味餅乾為底，搭配杏仁粒裝飾而成吸睛又應景。

迎接10月兩大連假，IKEA特別推出卡友獨享優惠，10/1至10/14期間，單筆消費滿5千可獲得一張5百元滿額抵用券，每位卡友最多可得兩張。此外，9/30至10/4，IKEA卡友享有7款精選商品優惠價，黑白條紋「TÖRSLEV平織地毯」下殺2.5折；與泰國潮牌合作的SAMMANKOPPLA系列「萬用包」與「筆記型電腦包」，下殺超過5折，除了至全台IKEA，部分商品於官網購買也享相同折扣。

青梅霜淇淋，20元。圖／IKEA提供
青梅霜淇淋，20元。圖／IKEA提供
SAMMANKOPPLA系列萬用包原價39元，特價19元。筆記型電腦包原價79元，特價29元。圖／IKEA提供
SAMMANKOPPLA系列萬用包原價39元，特價19元。筆記型電腦包原價79元，特價29元。圖／IKEA提供
IKEA新推出植物素肉丸。圖／IKEA提供
IKEA新推出植物素肉丸。圖／IKEA提供
巫婆手指餅乾，20元。圖／IKEA提供
巫婆手指餅乾，20元。圖／IKEA提供
焦糖蘋果戰斧豬排，380元。圖／IKEA提供
焦糖蘋果戰斧豬排，380元。圖／IKEA提供
IKEA在10月推出多款期間限定新菜，以及購物優惠。記者江佩君／攝影
IKEA在10月推出多款期間限定新菜，以及購物優惠。記者江佩君／攝影
鰻魚和風炒飯，220元。圖／IKEA提供
鰻魚和風炒飯，220元。圖／IKEA提供
一口千層麵，50元。圖／IKEA提供
一口千層麵，50元。圖／IKEA提供
TÖRSLEV平織地毯原價399元，特價99元。圖／IKEA提供
TÖRSLEV平織地毯原價399元，特價99元。圖／IKEA提供

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