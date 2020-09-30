「青梅霜淇淋、蔬食肉丸」10月IKEA一口氣推出8款新菜

迎接10月中秋、雙十連假以及熱鬧的萬聖節，IKEA在10月推出全新「青梅霜淇淋」口味、萬聖節限定的「巫婆手指餅乾」、「焦糖蘋果戰斧豬排」，還有「鰻魚和風炒飯」等8款期間限定新菜色。

此外，IKEA卡友10/1至10/14消費單筆滿5千可獲得5百元滿額抵用券，再加碼9/30至10/4連假期間，卡友獨享7款商品優惠價，最低下殺2.5折。

IKEA瑞典餐廳限時推出「焦糖蘋果戰斧豬排」，一次可享受半筋半肉的骨邊肉、里肌肉、上蓋肉三種部位的口感，再淋上蘋果、番茄以及紅葡萄酒熬成的特調醬汁。日式風味「鰻魚和風炒飯」，使用台灣鰻搭配獨門醬汁香氣四溢。IKEA招牌的瑞典肉丸現在也推出蔬食者可吃的「植物素肉丸」，原有的愛好者也多了一種新選擇。

IKEA美食小站新推出「一口千層麵」一顆就吃得到香濃起司與千層麵堆疊的濃郁滋味。用在地食材製成推出的「青梅霜淇淋」，以台南的梅子汁為原料，搭配獨家糖漬醃製工法，鎖住梅子的酸甜，飯後來上一支清爽解膩。針對萬聖節，IKEA推出外觀擬真的應景小點「巫婆手指餅乾」，以原味餅乾為底，搭配杏仁粒裝飾而成吸睛又應景。