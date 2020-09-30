口罩商機有多熱？快時尚UNIQLO也來搶

日本快時尚UNIQLO（優衣庫）來台十周年，今（30）日宣布打造「特別企劃」，其中為了因應防疫生活，UNIQLO將於10月1日正式販售AIRsim非醫療口罩，有三種顏色和三種尺寸，售價一袋三入390元，大搶口罩市場。

台灣UNIQLO因應來台十週年，推出五大特別企劃，其中之一，因應現今大家的防疫生活，繼日本UNIQLO今年6月在日本推出AIRsim非醫療口罩，造成大搶購之後，台灣UNIQLO也將推出該款口罩。具備可清洗、抗UV、阻抗微粒、柔滑膚觸等四大機能，提供三種色，黑色、白色和灰色，以及S、M、L等三種尺寸，售價一袋三入390元，10月1日全台店鋪和網路商店正式販售。

其他四大企劃，包括推出「為台灣氣候而生的美型外套系列」首次優惠價、限定優惠價590元起、首次推出台灣經典品牌UT上市，集結大同、台啤、春水堂、鼎泰豐等台灣品牌，此次共推出十款UT。