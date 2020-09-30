打造韓系最美婚禮 南港雅悅文華改裝登場

南港雅悅文華自2015成立至今，為許多新人留下美麗且浪漫的回憶。2020下半年南港雅悅文華為提供更好的服務品質以及五星婚宴場地，預計將於2020年11月6(五)晚間1730-2030及11月7日(六)中午1100-1330舉辦『閃耀小婚禮』活動，邀請準新人們前來體驗。

『閃耀小婚禮』體驗包含南港雅悅文華最新提供的戶外證婚儀式：天際線證婚，讓新人在中信金融大樓中的空中廊道上，彷彿置身日本新宿的都會浪漫氛圍，接受親朋好友的祝福。另外，新人們還可以參觀全新改裝的『翡儷廳』(可容納19桌)，換上更為華麗驚豔的水晶吊燈、時尚奢華的灰藍色調灑落在地毯、牆面、窗簾上，更顯華貴。除此之外，南港雅悅文華還為『翡儷廳』的入口處設計了一面神美級的獨立網美拍照區，夢幻的絕美場景，絕對讓賓客拍到流連忘返，而妳就是置身其中的唯一女神。

『閃耀小婚禮』活動即日起至2020年10月20日止，開放體驗報名。雙人報名費用為NT$. 888元，除體驗天際線證婚、參觀改裝『翡儷廳』、拍攝獨家韓系網美攝影棚外，更可現場品嚐饕客料理饗宴。現場下訂婚禮宴席，再享獨家活動優惠。活動組數有限，敬請把握機會報名。報名請洽訂席宴會部：(02)2788-7222。

南港雅悅文華七大亮點整理 1、 2020下半年翡儷廳全面改裝，專屬韓系網美拍照景點。 2、 最新提供天際線戶外證婚儀式，宛若置身日本六本木之丘的都會浪漫氛圍。 3、 全新改裝新娘休息室，提供新人套餐，讓新人妝髮整理、婚紗更換，保持最佳狀態。 4、 位於中國信託金融園區三樓，挑高10米空間，結合奢華燈具、科技設備的頂級宴所。 5、 六鐵共構：高鐵、台鐵、捷運、公車、一高、二高，交通樞紐新會館。 6、 為新天地餐飲旗下集團，擅長海鮮料理，曾獲日本觀光雜誌評為『全台10大美食』。 7、 中信金融園區網美打卡聖地，壯闊的白色大樓與空間，絕對可以再拍一波婚紗照。

天際線證婚。

天際線證婚。