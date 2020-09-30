黑貓MOON娃娃超可愛！「全家便利商店 X APUJAN集點」居家服、居家用品全都有

超商集點不再只是可愛角色的天下，看準現代人愈來愈注重生活質感與品味，全家便利商店首度與時裝品牌APUJAN攜手，獨家打造「APUJAN X FamilyMart翻開了圖畫書」最新全店集點活動，以品牌時裝常見的黑、白、灰、藍為主色調，推出一系列時尚風格的家居用品，包含蓋毯、托特包、地墊、盥洗包、絨毛娃娃抱枕等，更首次推出家居服，10月7日上午10點起至11月3日以會員點數800點＋299元起即可換購。

擅長透過服裝作品說故事的APUJAN創意總監詹朴，以獨特又奇幻的風格為全家便利商店打造「APUJAN X FamilyMart翻開了圖畫書」集點活動，結合黑貓、恐龍骨骸、星空、墨點等品牌時裝奇幻元素，並運用緹花、印花刺繡等技法發展出一系列商品，10月7日至11月3日活動期間使用Pi拍錢包購買此系列商品，單筆支付滿299元現折59元，限額1萬名額滿為止。

全家便利商店集點首度推出家居服組，以輕便舒適的布料、鬆緊帶褲頭搭配深口袋，可收納手機、鑰匙，上衣口袋有刺繡劍龍尾巴，褲子設計則將翼手龍、墨水、貓等各種元素散落，「家居服－故事中」有M、L兩款尺寸可選擇，使用會員點數800點＋999元可換購。

居家生活少不了的還有「毛巾－故事裡的恐龍」，以劍龍剪影為設計，100%純棉織造、吸水透氣，會員點數800點＋299元可換購；「蓋毯－於是在雲的彼端」攤開毯子就像是翻開一頁圖畫書，有翼手龍、雲朵與城堡，觸感柔適且保暖，會員點數800點＋499元或3,000點＋449元可換購；「地墊－貓與夜晚」運用貓剪影搭配緹花紋路與圓點，會員點數800點＋449元或3,000點＋399元可換購。

因應國旅盛行，本次集點推出可收納梳洗清潔用品、3C線材、化妝品的「盥洗包－星星之中」，以漫遊星球中的太空人為印花，防潑水表面、內有拉鍊夾層，共有藍、黑兩色，會員點數800點＋369元或3,000點＋319元可換購；還有一日遊必備的「托特包－翻開了那一頁」，內層有夾袋可收納小物，袋口附有釘扣，不怕物品遺漏，共有藍、黑兩色，會員點數800點+369元或3,000點＋319元即可換購。

APUJAN創意總監詹朴還將個人手繪的角色「黑貓MOON」變身絨毛娃娃抱枕，戴著畫家帽、有著白色眉毛、貼著OK蹦的黑貓，可愛又討喜，使用會員點數800點＋549元即可入手。