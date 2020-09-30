挺愛做公益 臺虎2020「愛無標籤」推夢幻藍色啤酒

為愛乾杯！響應第18屆臺灣同志遊行的主題「成人之美」，臺虎今年第四度推出限量酒款「愛無標籤 （Love Has No Label）」。今年以藍色做為酒款主色調，象徵了自由、遼闊等意涵，以高達8%的酒精濃度，帶著覆盆莓及檸檬香，創造出如水果軟糖般甜蜜的夢幻飲品。該酒款9月30日起於臺虎旗下門市及其他餐飲通路販售，建議售價250元。

2017年開始臺虎以「好酒不需要酒標，愛更不該被貼上標籤」的概念推出力挺LGBTQ（Lesbian Gay Bisexual Transgender Queer）的限量酒款「愛無標籤」，從第一年的紫色，依序是橘色、紅色，緊接著是今年的藍色。酒標一貫留白的設計，正中心僅放上簡單的「圖片無法顯示」圖樣，配上「Love Has No Label」標語，象徵著「愛」沒有固定的形式，之於愛，人人都有追尋愛的自由。

臺灣同志遊行從2003年的第一屆延續至今，已邁入第18個年頭，每年10月於最後一個週六在台北舉辦，更在2019年突破20萬人次，外媒報導稱為「亞洲最大同志遊行」。今年因為疫情的因素，臺灣的同志遊行應該會是北半球規模最大的遊行。預計在10月30日星期五晚間，也將舉行台灣第二屆的跨性別遊行，身為臺灣跨性別實踐者之一的酸六說道：「每個人都應該受到理解與尊重，並以自己喜歡的方式活著，享受！」

臺虎2020「愛無標籤」的部分營收，亦如往年捐贈予公益團體，在十月充滿愛的月份，一同為愛乾杯。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康