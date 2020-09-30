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TIFFANY 2020 Jean Schlumberger高級珠寶 下周閃亮
一位設計師，如何為一個高級珠寶品牌注入獨一無二的活力與辨識，進而相輔相成、各自綻放奇異光彩？TIFFANY即將於下周帶來傳奇珠寶設計師Jean Schlumberger的2020年高級珠寶。透過對黃金與寶石的色彩輝映，將植哉花卉、異域飛禽和海洋中的靈動，光華再獻。
身為20世紀最富盛名、才華洋溢的珠寶設計師之一，法籍的Jean Schlumberger在1956年加入TIFFANY，並自此在紐約大都會落地生根，以法式品味，在美國以至高級珠寶領域、大放異彩。Jean Schlumberger曾說「我想捕捉宇宙的不規則性。」於是我們總能在TIFFANY的珠寶中驚艷品鑒到種種色彩、質地與寶石的輕快（或華麗）小調。
Jean Schlumberger也曾表示：「我力求透過珠寶展示自然界萬物生長、變化的過程。」在結合強烈的雕塑感後，錦鯉、奇花、石上鳥，帶我們經歷了一趟心領神會、不禁心頭雀躍的生物奇觀。加上TIFFANY精選的彩色寶石與美豔鑽石，過往更令無數名人如伊莉莎白泰勒 （Elizabeth Taylor）、奧黛莉赫本（Audrey Hepburn）亦為之愛不釋手。
想親眼一睹TIFFANY的奇幻風采？「2020 Jean Schlumberger傳奇設計高級珠寶系列」本次將以Elizabeth Taylor所配戴過的海星胸針、Audrey Hepburn所配戴的黃鑽項鍊為靈感，重新復刻設計，並以全新寶石呈現。展覽則將從下周10月8日至10月28日開始，於Tiffany & Co. 台北101與台南新光三越西門專門店，盛大展出。
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