全新蘇格蘭酒廠 艾德麥康首款威士忌年底抵台
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又一家全新蘇格蘭酒廠誕生！新時代的酒廠艾德麥康（Ardnamurchan）單一麥芽威士忌，經歷了6年半的漫長等待，於今年10月份隆重推出該酒廠首款單一麥芽威士忌AD 09.20:01。台灣總代理豪邁國際同步宣佈此酒款將於2020年底，在台灣市場正式上市，目前售價未定。
艾德麥康酒廠位於蘇格蘭艾德麥康半島，甫榮獲2020年威士忌雜誌「永續酒廠」大獎，除酒廠本身全面採用再生能源與原料外，正式發表的包裝也將使用再生紙漿製造。
新酒款瓶身設計保留艾德菲（Adelphi）商品極簡風格美感，讓消費者能夠一目瞭然酒色與酒質。新酒款延續熱銷產品「2016-2019 AD 紀念烈酒系列」，與英國知名科技公司合作，結合頂尖區塊鍊（BlockChain）技術，鉅細靡遺地公開一切製程，消費者僅需掃描瓶身QR code，即可獲得所有資訊。
艾德麥康酒廠採用生產日期（2020年9月）作為批次酒標，首款單一麥芽威士忌AD 09.20:01，酒精濃度46.8%，首批全球限量發行16,000 瓶。新酒款採用50/50泥煤與無泥煤的麥芽，勾兌35%雪莉桶及65%波本桶；酒體厚實，品飲帶有濃郁的蜂蜜、綜合莓果以及半島威士忌特有的海水、牡蠣與極淡的煙燻氣息。
該集團執行長Alex Bruce說：「由於我們是艾德麥康半島上，史上唯一的威士忌酒廠，所以我們以獨特的風土與資源，創造了這款舉世無雙的威士忌。」
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