三國控必收！ Johnnie Walker XR21三國領袖限定版

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Johnnie Walker XR21全新推出「三國領袖限定版」，透過亂世三大霸主孫權、曹操、劉備，三位不同「造局者」性格，分別打造出「虎嘯杯」、「鷹鳴杯」、「龍吟杯」三款威士忌造型杯及限量象徵英雄人物外盒包裝，展現XR21出眾的「造局者」氣勢。

Johnnie Walker XR21蘇格蘭威士忌繼春節限量《傲志凌雲》系列雉杯禮盒引起廣大威士忌收藏家們的討論風潮後，因應動盪的2020年，後疫情時代再磅礴推出「三國領袖限定版」。

Johnnie Walker XR21年蘇格蘭威士忌，傳承自第三代傳人亞歷山大爵士當年的親筆配方手稿，由首席調酒師甄選數種極致珍稀調和失傳酒廠的威士忌，滴滴歷經至少21年以上淬鍊，忠實重現當時廣為貴族皇室熱愛的珍稀窖藏。

首席調酒師運用精湛的調和工藝，呈現出珍醇滑順口感，滴滴珍貴。風味沉穩、平衡且優雅，擁有豐富多變的層次。入口後，溫暖的煙燻味與蜂蜜甜味、香料味交織，與柑橘、熱帶成熟水果與焦糖的香味，和帶有煙草和葡萄乾的風味，成就出醇郁餘韻酒風。