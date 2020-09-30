台鹽周年慶中秋獻禮 健康美麗安心看得見

中秋佳節歡聚團圓，想好如何過中秋了嗎？台鹽嚴選鹽品及調味品系列，能提升食物自然鮮味，搭配甫榮獲「2020健康品牌風雲賞」包裝水首獎的台鹽海洋鹼性離子水，成為中秋料理必備清單。而台鹽生技的「真心鹽選-周年慶」活動，也正推出風味鹽品、保健品及綠迷雅保養品超值組合，要讓大家吃得健康食尚、送得美麗安心！

台鹽表示，台鹽生技展現產品品質優勢，集結多項獲獎產品，傳遞「全人健康新主義」的品牌形象與核心價值，讓大家吃美食，也能喝好水。嚴選鹽品及調味品系列，風味甘醇、圓潤的鹹味，無論炒、煮、拌、醃，皆是中秋佳節料理的最佳幫手！

台鹽生技從傳統中創新，研發出獨家專有菌種發酵-「鹽麴」，鹽味自然甘潤，豐富味蕾又兼具健康!藉此優勢開發的「鮮選我（香菇、鰹魚）鹽麴風味料」，100%無添加化學調味料，成分單純，提升料理自然風味。「鮮選我鹽麴」完全取自天然食材，中秋烤肉可用來醃製軟化食材，簡單一匙就可醍引食物鮮美甘甜，讓大家吃得安心又健康。

而美味料理的靈魂要素是鹽，台鹽近期推出來自喜馬拉雅山珍貴手採、潔淨無汙染的「喜馬拉雅手採玫瑰鹽」、地中海生態保護區天然日曬的「地中海生態海鹽」等優質進口鹽品，均經過臺鹽的產地、品質及風味三大嚴選，兩種鹽品皆富含多種礦物元素，口感溫潤，堪稱「一匙品味精緻風味」，適合煎炒、燒烤及肉類等高級料理，更能襯托牛排、海鮮原有鮮美!今年甫上市便榮獲歐洲2020國際風味暨品質評鑑iTQi 2星金獎，可見品質美味有口皆碑。

享受美食的同時更少不了無可取代的好水，全方位照顧國人健康的台鹽向大家推薦來自海洋的「台鹽海洋鹼性離子水」、「台鹽小分子海洋活水」。「台鹽海洋鹼性離子水」來自臺灣海峽純淨海水，透過獨家先進的離子交換膜電透析製程技術、口感甘甜，不但是國內機能水市占率第一名，最近更四度蟬聯雅虎奇摩與早安健康主辦的健康品牌風雲賞飲品類包裝水首獎的殊榮，也是國內外品質大獎的常勝軍，深受大眾喜愛。

除了好鹽好水，台鹽體貼民眾中秋送禮所需，周年慶期間，不僅推出榮獲2019-2020法國維多利亞美妝大賞Top Innovation最佳創新獎之「綠迷雅超逆引修護系列」，並加碼自即日起至10月11日，購買綠迷雅系列會員紅利點數3倍送，還有「關鍵錠PLUS」、「膠原葉黃素軟膠囊」、「台灣鹽山咖啡禮盒」及「台鹽黃金香氛禮盒」等超值商品。