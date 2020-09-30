RIMOWA全新專門店開幕！消費者搶買話題新色沙漠玫瑰粉、仙人掌綠通通有

睽違兩年，德國豪華行李箱品牌RIMOWA正式落腳寶麗廣塲（Bellavita）成立全新專門店，讓品牌粉絲莫不歡欣。除了購物時更有保障之外，還能搶買到最新的季節新色，讓未來旅行時也能時髦出遊。

台北全新的RIMOWA專門店，就座落於Bellavita的一樓，佔地約21坪，一改過去未來感的店裝氛圍，採用木質地板和冷調金屬層架，詮釋傳統與現代的交融，也是目前台灣唯一採用新設計的據點。展示全系列包括Original、Classic、Essential和Hybrid系列各式尺寸箱款。不僅如此，連同前不久才問世的太陽眼鏡產品、貼紙以及行李束帶、手機殼都一應俱全。其中，消費者最關心的Essential季節新色，包括漿果紫、冰藍，以及詢問度破表的沙漠玫瑰粉、仙人掌綠，都可以開始預定，RIMOWA表示將會在10月底陸續到貨。

台北全新的RIMOWA專門店，，一改過去未來感的店裝氛圍，採用木質地板和冷調金屬層架，也是目前台灣唯一採用新設計的據點。圖／RIMOWA提供

此外，相較於過去，RIMOWA新款行李箱，連同把手、滑輪上都刻印了品牌Logo或標準字體，讓整體精緻度都提升。以及今年才剛推出裝飾彩色皮革於細節、邊框的Original Cabin Twist系列行李箱都有引進，讓消費者多了更多選擇。值得一提的是RIMOWA在行李箱尺寸上，有略微調整與細分，甚至打造出所有航空公司，都能登機的設計，以及最大有130公升的Original Trunk XL系列超大型行李箱。而價格部分，由於精緻度的提升，加上關稅影響，RIMOWA也坦言比起過去，平均高出2到3成，但在香港除外的亞洲地區還是有競爭力。

台北全新的RIMOWA專門店，就座落於Bellavita的一樓，佔地約21坪。圖／RIMOWA提供

另外，台灣所有引進的RIMOWA行李箱產品，聚碳纖維（PC）材質的部分都是在捷克生產；鋁鎂合金款則是維持在德國製造。而代理RIMOWA的美之心也透露，從試營運不到一週的時間來看，消費者對於品牌再度回到台灣表示高度的興趣。因此，讓他們也正在著手規劃第二間專門店的成立，可能會選在板橋駐點，但開幕時間目前尚等品牌總部審核後，才能公布。

RIMOWA Lifestyle系列行李束帶8,800元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Lifestyle系列Bridge Pilot太陽眼鏡11,400元。

RIMOWA Essential Lite系列冰藍色行李箱18,200元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Essential系列Trunk Plus漿果紫行李箱36,300元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA iPhone 11手機保護殼2,960元。

RIMOWA Essential系列Check-In L油菜花黃行李箱29,500元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Original系列Cabin Twist行李箱42,300元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Essential系列Cabin珊瑚橘行李箱22,700元。