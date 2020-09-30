台灣No.1！柏克金啤酒獲2020 WBA雙料冠軍
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
台灣價值今年在全世界逐漸發光、被看見。2020年啤酒節的年度盛事：「世界啤酒大獎（World Beer Awards, WBA）」也在日前公佈年度評審結果。來自台灣的柏克金啤酒一共拿下兩座世界冠軍：「老啤酒」再度蟬聯獲頒「世界最佳老啤酒 (World’s Best Dark Altbier）」的殊榮，而「多特蒙德」出口啤酒也首次得到「世界最佳多特蒙德拉格（World’s Best Lager Dortmunder）」，讓台灣No.1的美味，被世界認同。
WBA是英國發起、從2007年開始舉辦的世界啤酒大賽。啤酒共分九種類別、其下再細分不同風格，2020年則有來自50個國家、超過2,200款的啤酒參賽！而所謂的「老啤酒（Dark Altbier）」是介於拉格和愛爾間的一種啤酒類型，由於Altbier的Alt在德文中意指Old，同時Alt也帶有「古法」的意涵，因19世紀新式拉格出現後、此種啤酒堅持傳統技法釀造，所以得名。
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而柏克金的老啤酒則頂層發酵低溫熟成，古銅色酒液帶有豐潤的麥芽和果乾香，整體並有果乾、焦糖、烤土司的風味，酒精濃度則為5.2%。目前除了能在柏克金餐酒餐飲通路販售外，也能在全聯福利中心獨家販售330ml鋁罐包裝。
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