影／宋代點茶就有酷炫拉花 南投茶博喝好茶大開眼界

「拉花」不是咖啡的專利，宋代「點茶」就已經有精湛的拉花技巧，甚至以文人畫，勾勒出意味深長的水墨畫、人物和書法，想要探索中國茶文化特色和精髓，10月9日到南投世界茶葉博覽會就可一探究竟。

南投世界茶業博覽會10月9日到18日在中興新村登場，今年是茶博第11年，以「拾憶茶香」為主題，除了品嘗各地特等好茶，還有千人擂茶、千人揉茶、千人野餐等活動。南投縣長林明溱說，希望今年茶博遊客人數能破70萬人，銷售金額達1億5000萬元，讓遊客領略南投茶鄉好風光。

縣政府今天邀請瑞竹國小小茶師，表演各朝代茶文化特色，包括唐代的「煮茶」、宋代「點茶」、明代「瀹茶」、清代「蓋碗」，從品茶開始前插花，到各項茶具的擺設、沖泡都相當講究，也讓見識茶文化博大精深。

林明溱說，去年茶博遊客人數破60萬人次，交易額1億元，行銷南投茶及農特產品效益很高，也提供消費者直接選購好茶的平台，今年因國內疫情影響，大家沒辦法出國，歡迎國慶連假大家到南投喝好茶，銷售金額、人數能再創新高。

國際茶文化也是重要亮點，波斯、印度、日本、韓國、台灣、中國、凍頂等茶藝都將在「國際茶席館」呈現，遊客可以沉浸在異國風情享受品茗樂趣。另外，黃金品茗館提供台灣各地冠軍茶，遊客只要以銅板價，就能品茗到好幾萬的冠軍茶。